"Пока не забыл - и в Москве, и в Минске постоянно пишут про "аморальность" и "подлость" государственных СМИ. Когда я смотрю то и другое, у меня совсем иные ощущения. По-моему, там беда не с аморальностью, а с дремучестью. И там, и там работают дремучие и непроходимые люди", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

"Когда я служил срочную в российской армии, видел там двадцатилетних парней с шестью классами школы. Если ничего не путаю, они были откуда-то из Костромской области. Или из Ивановской. Они с трудом писали и читали, были наивными, как дети, и постоянно что-то у кого-то крали.

Были еще парни с Северного Кавказа: они не могли прочитать присягу на русском языке. Не потому что были националисты и боролись за сохранение своего родного языка. Они были из горских селений, и школа у них была никакая. По-моему, они и на своем с трудом говорили.

Костромские (или ивановские) постоянно дрались с кавказскими. Так и не понял как у них получалось найти основание для конфликта: они ведь не понимали языков друг друга.

Короче: когда я смотрю государственное телевидение двух самых дружественных стран на этой планете, у меня ощущение, что я уже это видел в армии. Дикие неразвитые люди; почему-то всегда злые и испуганные, почему-то всегда в состоянии конфликта с кем-то.

И самое главное - постоянно и с убеждением несут какую-то свою мрачную ахинею, место которой в лучшем случае в этнографических сборниках. А если в худшем, то на приеме у врача-бредолога".