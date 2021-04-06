"Ребята, у меня для вас классная история. Про любимую нашу судебную систему. Самую гуманную и справедливую в мире, как известно", - пишет в Facebook глава Совета депутатов Красносельского района Москвы.

"Вы, наверное, помните, как в Москве разогнали Форум муниципальных депутатов? Всех участников увезли в автозаках, прокуратура составила две сотни протоколов. В апреле суды начали рассматривать дела в режиме конвейера. Всем штампуют одинаковое наказание: штраф 15 тысяч рублей. Сегодня, например, осудили Владимира Кара-Мурзу.

Ну а мне суд назначил на завтра, в 10 утра. Заранее вручили повестку, потом прислали смс с уведомлением. Наконец, секретарь суда лично позвонил с вопросом: "Точно придете?"

И вот готовимся мы с адвокатом Вадимом Прохоровым, значит, к суду, который завтра утром. А сегодня вечером портал госуслуги мне сообщает: Илья Валерьевич, суд признал вас виновным, вот вам штраф 15 тысяч рублей, вот реквизиты, желаем всего хорошего.

Это как вообще?

Машину времени изобрели и узнали заранее, какое суд завтра решение примет? Или меня сегодня заочно осудили за компанию с Кара-Мурзой, чтоб два раза не вставать?

Или раньше времени в систему загрузили решение, которое уже по факту принято до заседания, а завтра суд его лишь формально озвучит? Алло, товарищи судьи! Как слышите?

У меня, конечно, нет иллюзий по поводу вашей объективности. Понимаю, что если вас начальство попросит, то вы и гопак станцуете в своих мантиях. Но как насчет того, чтобы хотя бы правила приличия соблюдать? Или все уже, нет такой необходимости?"