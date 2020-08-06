"Слушайте, а какова схема подорожания отечественных продуктов? С импортными-то все более-менее понятно. Вырос проклятый доллар перед смертью, чтоб в заблаговременно купленный гроб, на потеху всему миру не влезть, агонизирующее евро распухло страшно, не узнать аж - и следом заграничная всякая требуха подтянулась и задрала нос. Мы, дескать, тоже не лыком shit. Ну да ладно, бог с ними, с иностранными. Меня наши удивляют", - пишет художник и блогер на своей странице в Facebook.

"Вот курица. А хотя бы и бройлерный цыпленок. Родился, рос и был невинно убиен на территории святой, богом хранимой, милой моему почти русскому сердцу Самарской области. Отродясь не бывал в этих ваших заграницах, жизнь свою скоротечную коротал строго на родной землице и с нее же пропитание свое немудрящее получал, сиречь комбикорма и прочее фуражное зерно, ну или чем там их кормят-то сейчас?

Зерно это на вольных волжских просторах сеял, растил и жал наш родной, отечественный аграрий-хлебороб, на коем, как всем нам тут хорошо известно, стояла и стоять будет Русь-матушка. Плоть от плоти ибо и кровь с молоком парным.

Продал он, касатик, свое зерно курозаводчику за полновесный российский рубль. Ну, может и не напрямую продал, а через сложную схему ушлых людишек из мутного мира торговли, но все ж не через Канаду гнал и не по Австралийскому побережью проводил. Все в пределах одной области. Ну, максимум, из соседней Саратовки или с Симбирску приволокли мешки. Тут недалеко все у нас.

Заправлял комбайны да трактора свои земледелец соляркой отечественного же пошива, добытой в форме нефти из бездонных недр любимой отчизны, страсть как на эти самые недра богатой и щедрой.

Руки, после трудов праведных мыл под струей родной водопроводной воды. Чайник с ней же - кипятил на родном природном газе, извлеченном из тех же кладовых природы, что и ранее упомянутая нефть. Освещал жилище энергосберегающей лампой, электричество получая по советским еще проводам прямиком с Жигулевской ГЭС, которую еще мой дед строил, когда его после войны посадили и направили возрождать народное хозяйство.

Телефон разве что у комбайнера импортный? Ну так он его ещё полтора года назад купил, еще когда доллар по 60 был. Так что не считается.

И выходит, что все родное окрест и поля, и нивы колосящиеся, и трактор "Беларусь" одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года постройки, и бройлерные цыплята туповатые, и тети-птичницы все те же самые, а в конечном итоге тушка-то, на пенопластовом подносе и в вакуумной упаковочке в магазине шаговой доступности подорожала. И грудка подорожала. И творог, наш, родной, русский православный творог - подорожал.

Спрашиваю - почему? Отвечают - а вы, господин хороший, разве курса валют не читали? Никак нет, отвечаю! Не читал! Запрещены у нас табло с этой гадостью теперь, и слава богу! А вы в интернет войдите и прочтите, не унимаются торговцы. Я-то, отвечаю я им, войду. И в интернет, и еще куда поинтереснее даже войду, не постесняюсь! Кура самарская у вас почему подорожала? Какой доллар? Алло! Самарская область!

Молчат. Носы воротят и только тихонечко так шипят - не хотите, не берите! А куда деваться.

Надо человеку на массе и гречу жрать, и куру, и творог молоком запивать неистово. Беру конечно. Беру, и недоумеваю.

А семечки? Подсолнечные семечки, которые я грешным делом и не без удовольствия лузгаю на дачном крылечке? А пироги в пекарне? А квас, мать его дери?! Даже ягоды у бабок с дачи - и те приняли на себя тлетворные миазмы беснующихся зарубежных валют!

И что же получается? Доллар с евро штормит и лихорадит, а страдают от их выкрутасов простые русские (ну почти) люди, вынужденные платить за свое, родное свои же кровные в увеличенном объеме! Доколе?"