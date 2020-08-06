Илья Яшин
 

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова

"6 августа в 12:00 будет оглашен приговор фигурантам дела "Нового величия". Мне кажется важным приехать завтра в Люблинский суд, чтобы поддержать ребят. И вот почему. На скамье подсудимых несколько молодых людей. Они познакомились на протестных акциях и время от времени болтали о политике в кафе. Потом в компании появился парень, который предложил создать организацию и принять устав", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook.

"Этот парень оказался полицейским провокатором. Он аккуратно подвел молодых людей под уголовную статью о создании экстремистского сообщества. По его же показаниям было возбуждено уголовное дело.

В результате - обыски, допросы и задержания.

Школьница Анна Павликова до ареста спала в обнимку с плюшевым медведем, а после месяцами ворочалась на тюремных нарах. Руслан Костыленков давал показания под пытками: был жестоко избит, а садист в погонах запихнул ему в задний проход кухонный молоток. Вячеслав Крюков от отчаяния и несправедливости вскрыл себе вены в зале суда.

Ну а провокатор, который фигурирует в материалах дела как Руслан Д., получил очередное повышение по службе и благодарность от начальство. Оно (начальство) довольно: статистика раскрываемости улучшилась, красивый отчет лег на стол президента. Сами придумали экстремистское сообщество, сами его ликвидировали.

К приговору по этому жуткому делу я решил приурочить новое видео, которое, наверное, еще долго не потеряет актуальности. Сформулировал несколько практических советов, как вести себя на допросе, чтобы не оказаться в тюрьме.

Мы все видим, что за решетку сейчас может попасть по сути любой. В России почти два миллиона силовиков, все хотят новые звездочки на погоны, от всех требуют раскрываемости. Поэтому у нас так часто фабрикуют уголовные дела, подбрасывают наркотики, сажают невиновных.

При этом граждане плохо знают свои права и часто сами помогают себя посадить. Я часто вспоминаю про студента Федора Бахова, который был арестован по Болотному делу. У следователя не было вообще никаких улик, но хитростью и обманом он убедил парня написать явку с повинной. Обещал, что будет подписка о невыезде - в итоге Бахов, конечно, уехал в СИЗО.

Таких примеров масса. Люди буквально сами подписывают себе обвинительные приговоры, просто не осознавая, что делают. Бороться с этим можно только массовым просвещением. Поэтому просьба - делитесь этим видео везде, где только можно. Расшарьте в соцсетях, отправьте ссылку знакомым. Искренне желаю, чтобы мои советы вам никогда не пригодились. Но знать правила поведения на допросе надо каждому гражданину страны.

И, конечно, свободу фигурантам дела "Нового величия"!"

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