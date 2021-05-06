"Похоже, мы опять стоим перед ситуацией, когда в России сменится государство (как это уже было в феврале 1917-го и августе 1991-го). Это государство насквозь прогнило. Государственные институты испорчены "ручным управлением". Тот массив из многих тысяч низкокачественных запретительных законов, которые мешают развитию и жизни людей нам уже не "разгрести" и не исправить никакими, даже демократическими, методами", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Не научившись пользоваться демократией, в России из нее сделали карго-культ, прикрывающий пошлую диктатурку казнокрадов и коррупционеров, превращающую Россию в "цифровой концлагерь" полицейского государства с одной целью - сохранить ограниченному кругу кланов возможность разворовывать государственный бюджет дальше.

Собственно, политика в России - это борьба кланов за право разворовывать бюджет и за попадание разнообразных тварей, без чести и совести на высокооплачиваемые места депутатов ради того, чтобы штамповать нужные казнокрадам и коррупционерам законы, позволяющие ограничивать конституционные права граждан и повышать налоги.

Политика это деньги, большие деньги. В России ликвидированы возможности финансирования гражданами и бизнесом любых партий выражающих их интересы. Бизнес кошмарят проверками, частных лиц объявляют спонсорами экстремизма. У нас существуют только те партии, которые финансируются казнокрадами и коррупционерами из бюджета, а "кто платит за ужин - тот и танцует девушку".

Посему не надо удивляться голосованию в Думе за повышение пенсионного возраста или ежегодное воровство взносов честных налогоплательщиков в накопительную пенсию - не вы оплачиваете содержание думских политических партий (ЕР + ЛДПР + КПРФ + СР), а казнокрады и коррупционеры из отнятых в бюджет денег налогоплательщиков. Вот эти казнокрады и коррупционеры и заказывают "музыку" репрессивных и повышающих налоги с поборами законов".