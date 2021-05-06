"Запретить участвовать в "выборах", состоять в нежелательных организациях, запретить соприкасаться с любыми "экстремистами" - везде, даже за рубежом", - пишет в Facebook бывший депутат Госдумы о новых инициативах российских властей.

"Запретить репостить очевидное и общественнозначимое, если это угрожает власти. Запретить разоблачать коррупцию чиновников и зверства силовиков, запретить рассекречивать недвижимость судей и генералов, расследовать террористические операции спецгрупп и пытки в СИЗО...

Запретить раскрывать сомнительные засекреченные траты бюджета и воровские контракты военных, сделки "Газпрома" и "Роснефти", запретить любую критику олигархата из числа друзей Путина...

Страна тотального запретительства для рядовых граждан и абсолютной вседозволенности для номенклатуры и спецслужбистов - это искомый эталон обустройства России при нынешнем режиме. И закономаратели уже близки к его достижению!

Пока писал этот пост услышал по радио, что объявили о запрете экспорта гречки...

Ну конечно!"