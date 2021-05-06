"Бразилия крушит "Спутник". История с продвижением вакцины - это пример полного безумия со стороны Кремля", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook .

"Казалось бы, сделали вакцину - прививайтесь ко всеобщей радости остальных народов. Которые тоже сделали себе вакцины. Но Кремль начал ее громко, с грохотом толкать наружу в качестве какой-то "внешнеполитической спецоперации".

Не думаю, что это делал Дмитриев, который во главе РФПИ. Он производит впечатление нормального человека, а не "рогозина", целью которого является просто "хайп".

Видимо, весь этот громовско-симоньянский "блок брехни" вместе с Путиным раздули "продвижение вакцины". В результате - скандал в Словакии, теперь конфликт с Бразилией. При том, что еще 40 вакцин в мире, народы ими тихо пользуются, вопрос об их качестве никем не обсуждается, потому они не лезут никуда с требованием признать их вакцину лучшей в мире и не пытаются ее засунуть в другие страны в обход национальных норм использования нелицензированных препаратов".