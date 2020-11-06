"На самом деле, Байден прекрасно отыграл свою роль, практически полностью мобилизовав демократический электорат и даже изрядно пополнив его новыми избирателями", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Уже сейчас очевидно, что он, скорее всего, превзойдет результат Хиллари Клинтон на 10-12 миллионов голосов и успех Обамы, до нынешнего момента максимальный для демократов на 5-7 миллионов.

Проблема в том, что Трамп также практически полностью выгреб все, что возможно из республиканской базы и неопределившихся избирателей и, скорее всего, превысит свой предыдущий показатель так же на 9-10 миллионов проголосовавших.

Фактически, мы созерцали наступательное для обеих сторон сражение в войне на выживание между двумя кардинально противоположными по взгляду на мир политическими силами. В обычной ситуации для каждой из противостоящих сторон собранной базы с лихвой хватило бы для безоговорочной победы, но в ситуации полной мобилизации актива все-таки выигрывает Байден, просто потому, что его избирателей больше, они многочисленнее и моложе.

Оба лидера выложились по максимуму, как Трамп, стращая своих сторонников всеми ужасами социализма и анархии, так и Байден, стращавший своих ужасами продления правления Трампа".