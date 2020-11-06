"Любопытные люди давно поняли, что эта статистика насквозь лживая, но другой посуточной нам не дают, поэтому приходится анализировать что есть. Очередная ежемесячная порция информации от Росстата будет опубликована сегодня на его сайте в районе 21 часа вечера", - пишет демограф на своей странице в Facebook.

"1. По числу новых официально выявленных случаев сегодня поставлен рекорд - 20582, из них Москва 6253 (до рекорда 450). Рекорды побиты в большинстве федеральных округов и в очень многих субъектах РФ.

2. Число тестов приостановило свой рост на отметке 525-530 тысяч в сутки.

3. Доля тестов с положительным результатом продолжает расти и достигла 3,6%.

4. По-прежнему доля бессимптомных среди вновь выявленных находится на отметке около 1/4.

5. Число лиц под наблюдением и число официально болеющих продолжают уверенно расти.

6. Уже несколько недель число лиц под наблюдением лишь чуть превышает число официально болеющих, чего в реале быть не может. Я думаю, это произошло из-за того, что умершие не "от", а "с" Ковидом продолжают числиться как официально болеющие. Таковых по моей оценке около 75 тысяч.

7. Рост смертности, возможно, приостановился из-за выходного дня 4 ноября. Москва отступила от максимумов смертности.

8. Избыточная смертность в октябре составляла около 1300 человек в сутки, и это без учета меньшего числа рабочих дней (с учётом 1587). Из этого числа по опыту развитых стран из-за Ковида умирает около 80%, получается примерно 1200-1300. При этом, по официальным данным сайта стопкоронавирус.рф, в октябре в сутки непосредственно от идентифицированного тестами Ковида умирало в среднем 237 человек. Получается пропорция не менее 5 к 1.

За последнюю неделю среднесуточная официальная смертность от Ковида 320 человек, и по пропорции получается, что из-за Ковида в сутки сейчас умирает около 1600-1700, а избыточная смертность около 2000 человек в сутки. Такими темпами избыточная смертность в ноябре составит не менее 60 тысяч, а накопленным итогом с апреля - не менее 210".