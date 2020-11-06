"Кажется очевидным, что обострение исламистского терроризма в Европе синхронизировано с президентскими выборами в США. Также как - вторая очевидность - главным сюжетом этих выборов является не кто победит, а признает ли Трамп свое поражение (если оно случится). Сама эта постановка вопроса меняет мир, в котором мы привыкли жить. Ибо считалось, что есть пространство, где кандидаты и избиратели бросают себя и свои бюллетени в некий ящик, который автоматически и справедливо выдает результат их волеизъявления. И это и есть институты демократии", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Но Трамп считает, что эти институты коррумпированы и действуют в интересах определенных групп. Что их надо изменить. И это ставит под сомнение любой результат. Точнее - не любой, а неблагоприятный для Трампа. Потому что будь это честная игра, Трамп должен был бы сказать, что его победа также нелегальна, как поражение.

Неопределенность с доверием к институтам демократии в США и теракты в Европе в совокупности создают ощущение дисфункциональности демократии: она не обладает достаточным потенциалом нормативного насилия, чтобы предотвратить хаос.

Это и есть острие исторического момента, как мне кажется, внутренний сюжет происходящего. И парадокс состоит в том, что ни победа Трампа, ни победа Байдена не решат этой проблемы. Идеал демократии находится под ударом, и это фундаментальная проблема".