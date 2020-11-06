"В Дании убьют 17 миллионов норок, потому что у них обнаружили новый штамм ковида. Ужас-ужас, да? А так бы их убили без всякого шума и аршинных заголовков, год или два спустя, на шубки и шапки, и никто бы не заметил", - пишет политолог и преподаватель на своей странице в Facebook.

"Природа кричит, вопиет - отойдите от меня, не лезьте в джунгли с новыми вырубками под пальмовое масло, не продавайте экзотических животных на "мокрых рынках", не ешьте их, не разводите скот на убой в индустриальных цехах животноводческих концлагерей, не выращивайте пушного зверя на мех: именно там, в этой зоне контакта с природой, на этих конвейерах смерти и рождаются зоонозы, которые затем перекидываются на человека - СПИД, SARS, MERS, один ковид, теперь другой...

И все это - в милой, уютной, скандинавской и такой продвинутой Дании, которая, кажется, в авангарде всего хорошего и толерантного, что ни новость, то скандал: то жирафа скормят львам, то слона разделают на потеху публике, то на Фарерах в очередной раз устроят варварский забой гринд (малых китов).

Теперь забьют 17 миллионов норок. Для них это, кстати, может быть и избавлением от мучительной жизни, я не раз был на зверофермах на Чукотке, и это страшное зрелище - несчастные песцы в клетке сходят с ума, от стресса ходят колесом, от ярости и бессилия калечат себя, отгрызают себе лапы. И совершенно справедливо, что нам из этого мира, с этого фронтира прилетают ответки: одно, второе, третье предупреждение.

Вспомните об этом, когда будете выгуливать свою шубку в наступающие холода, распушать воротничок, приглаживать шапку. Если не мучения сотен миллионов животных в клетках и шедах, то хотя бы то, что из нашей любви к меху и всему "натуральному" и рождается ковид".