"Посмотрел на статистику до уровня округов в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и Джорджии. Напомню, что округа в Америке очень разноразмерные, я ограничился относительно большими по населению", - пишет в Facebook доцент НИУ ВШЭ и МГУ в связи с обсуждениями возможных фальсификаций на выборах в США.

"В Пенсильвании из 19 округов с 100 тысячами посчитанных голосов и больше Байден выступил лучше Клинтон в 18, в среднем на 3.6%, в том числе во всех 10, где в 2016 году победил Трамп. Единственное исключение - собственно, сама Филадельфия, где у Клинтон было чуть лучше.

В Висконсине на 18 округов с более чем 50 тысячами голосов сдвиг по сравнению с 2016 годом в пользу Байдена в 13, в пользу Трампа - в 1, без изменений (в пределах 1%) - в 4. Самый большой сдвиг - 7% в Ozaukee County: было +19 за Трампа, стало +12.

В Мичигане на 22 округа с более чем 50 тысячами голосов в 17 округах сдвиг в пользу Байдена, в 3 - в пользу Трампа, в 2, включая Детройт (Wayne County) - без изменений. Самый большой сдвиг - 9% - в трех графствах, все три в 2016 году проголосовали за Трампа, 2 из 3 и в 2020 году тоже.

В Джорджии на 23 округа с более чем 50 тысячами голосов в 22 сдвиг в пользу Байдена, в 1 - в пользу Трампа. Из трех графств с очень большими сдвигами (13%-16%) два республиканских, одно демократическое.

Понятно, что это не полная картина: большие округа - это всегда города и пригороды. Сельские районы - это маленькие округа, часто по 10-20 тысяч голосов и меньше. Там почти всюду голосуют за Трампа и на глаз в 2016 примерно так же, как в 2020 - сдвиги в обе стороны встречаются примерно одинаково часто.

Но вот этот устойчивый паттерн: равномерный плавный сдвиг в (почти) всех городских и пригородных округах, причем систематически больший в республиканских, чем в демократических, категорически не вяжется с легендой "Байдена тащат за счет фальсификаций в ультра-демократических (и, замечу, во многих комментариях почти откровенно слышится "чернож$пых") больших городах".

Нет, в больших городах как раз более-менее без изменений: в Детройте так же, в Филадельфии чуть хуже, в Милуоки и Атланте чуть лучше. Байден побеждает за счет того, что выступил немного лучше, чем Клинтон, в смешанных и центристских пригородах и средних городах".