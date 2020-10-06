News agency 24kg / YouTube Пожар в Белом доме в Бишкеке в ночь на 6 октября 2020 года

News agency 24kg / YouTube

"Конечно, некорректно сравнивать ситуацию в Кыргызстане, Беларуси и России. В каждой стране - своя специфика. Карательная система в двух восточнославянских странах на порядок сильнее и изощренней, чем в Кыргызстане. Нет в них явного раскола элит и традиции другие", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Тем не менее, очевидно, что эти страны демонстрируют два принципиально отличающихся пути развития протестов. Российско-белорусский путь демонстраций, хороводов, прикольных плакатов, воздушных шариков, цветов полицейским. И киргизский - выломанных дверей, опрокинутых заборов, вывороченных из мостовой булыжников, быстрого натиска и жесткого штурма.

Второй путь не обязательно ведет к победе (все может закончиться жестоким подавлением бунта), но способен к ней привести. Главное условие успеха: не упустить момент ("промедление смерти подобно"), когда власть дезорганизована и именно в этот момент жестко ударить.

А вот первый путь "шариков", к сожалению, к победе не ведет никогда. Он обычно заканчивается ничем, выходом пара в свисток и новой волной репрессий, как это было в России в 2012 году.

P.S. Я здесь не пишу о долгосрочных последствиях такой революции (приведет ли она к демократии или смене кланов у власти, зависит от множества других обстоятельств), а только о технологии устранения правящего режима".