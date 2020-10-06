"Увы, робкие надежды (в том числе мои) на формирование в Москве популяционного иммунитета за счет весенней вспышки не сбылись. Массовый выход людей в коллективы привел к резкому взлету заболеваемости. На мой взгляд, мы уже бьем рекорды, во всяком случае по моей косвенной статистике: если в апреле-мае, когда был первый пик, я получал в день 3-4 звонка или сообщения от друзей/знакомых/знакомых знакомых с просьбой помочь при короне, то сегодня доходит до 15. Болеют огромное количество коллег, приятелей, вообще людей в зоне видимости. Такого и близко не было в мае", - пишет заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко на своей странице в Facebook.

"К счастью, большинство переносят болезнь в легкой или среднетяжелой форме. Действительно ли вирус и человек "притерлись" друг к другу, или на запасах летних витаминов и благодаря теплой и сухой осени еще высок иммунитет москвичей, но факт остается фактом. В марте-апреле почти каждый случай положительного ПЦР вытекал в тяжелое течение заболевания, требующее госпитализации и зачастую реанимации, сейчас это не так. Тем не менее, тяжелые случаи есть и сегодня.

Учитывая легкое течение, большинство людей не обращаются за медпомощью и предпочитают лечиться дома, во многом потому, что не желают попадать под контроль соцгигмониторинга. А те, кто обращаются, зачастую получают от участкового врача отмашку "у вас обычное ОРВИ". Отсюда более низкие официальные цифры ежедневного прироста.

Воочию наблюдая цепочку заражений, в очередной раз укрепляюсь в мысли, что тяжесть течения не зависит от штамма вируса, и почти не зависит от заражающей дозы. Все дело в индивидуальной реакции иммунитета на вирус. И только.

Накопленный опыт даёт право заявить - ложноположительные результаты ПЦР теста на SARS-Cov-2 практически исключены и всегда являются следствием грубой технологической ошибки исполнителя, эффективность мазка ПЦР в первые дни заболевания при правильном заборе материала и качественном исполнении приближается к 100%.

Самое печальное - повальное назначение абсолютно ненужных в этом случае антибиотиков лечащимся от ковида на дому. Своими руками создаем новые поколения нечувствительных к антибиотикам бактерий.

В чем отличие второй вспышки в Москве на этом этапе? В большом проценте пожилых. Если весной властям удалось их очень грамотно защитить, то в этот раз рекомендации прошли с опозданием, да и вспышка пришлась на момент возвращения с дачного отдыха. Пожилых на городских койках много, болеют они тяжелее, именно они могут сыграть основную роль в повторном введении строгих ограничительных мероприятий.

-Дети являются переносчиками ковида, болеют им в легкой форме и отлично заражают взрослых. Как будет протекать болезнь при заражении от ребенка, опять-таки зависит от индивидуальных особенностей иммунитета. Я думаю, что переход на дистанционное обучение школьников неизбежен, хотя соотношение риск/польза от этой меры может быть предметом дискуссии.

В организованных коллективах началась вакцинация от ковида, у нас все протекало исключительно добровольно, сделавшие прививку чувствуют себя нормально, случаев ранних осложнений мне не известно. Насколько она сможет защитить от заражения или хотя бы тяжелого течения - покажет время. Внушает беспокойство все большее количество свидетельств от коллег о повторных заражениях, и, что даже хуже, произошедших на фоне высоких титров IgG. Если такие случаи станут массовыми, смогут заболевать и вакцинированные.

Еще одно наблюдение от коллег - абсолютно исчезли классические внебольничные бактериальные пневмонии. Нет сезонного подъема ротавируса у вернувшихся с морей. Вирус вытеснил всех конкурентов.

И главное - что нас ожидает? То, что и должно было ожидать по законам эпидемиологии - пока все не переболеем, вирус не успокоится. Напомню, что в предыдущих респираторных эпидемиях второй подъем был самым продолжительным и масштабным. Так что, скорее всего, вирус будет царствовать до весны. И самое опасное - если с наступлением слякоти и холодов начнет нарастать процент тяжелых случаев. Заполнятся койки - будут повторно введены строгие ограничения. Но будем надеяться, что нам повезет".