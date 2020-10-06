"Про Кыргыстан - пишут, что кыргызы за сутки снесли правительство и что кыргызы молодцы. Давайте так - дело не в том, кто быстрее снесет оборзевшее правительство. Дело в том, кто быстрее сделает из своей страны Нидерланды", пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Почему Нидерланды? Потому что все хотят Нидерланды. Отцы-основатели США мечтали построить Нидерланды. Московский царь Петр Первый мечтал построить Нидерланды. Думаю, и кыргызы не откажутся от Нидерландов. На свой, на кыргызский, манер.

Проблема в том, что никто не знает как у Нидерландов получилось стать Нидерландами. Нет программы действий как из чего угодно стать Нидерландами.Народы впотьмах ищут свой путь в Амстердам. Московский царь, например, шел к Нидерландам по-московски: завоевал кусок болотистой земли на берегу Балтийского моря, построил на нем копию Амстердама; заставил московитов переодеться в голландскую одежду, курить табак, пить с утра кофеи читать газету.

Результат, как все знают, не очень. РФ мало похожа на Нидерланды. РФ похожа на Московию, но почему-то без бород, без кафтанов. С ветшающей копией голландского города.

То есть, ну снесли кыргызы правительство, оk. А Нидерланды когда? Конечно, если весь смысл в том, чтобы время от времени жечь правительственные зданияи гонять по городу палками оборзевших чинуш, то да, кыргызы большие молодцы.

Но есть ашчушчэние, что удовольствие от горящего дома правительства сильно меньше удовольствия от нидерландского порядка на улице".