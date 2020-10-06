"Короткий пресс-релиз ОЗХО полностью объясняет весь уровень международной реакции на отравление Навального, ставит все точки над i. Там написано: анализы крови и мочи подтвердили отравление веществом, "структурно схожим" с веществами, включенными в приложения к Конвенции о запрете химоружия 1.А.14 и 1.А.15 на сессии ОЗХО в ноябре 2019 года, но при этом это другое вещество, не включенное в приложения к конвенции. В этом абзаце сконцетрирована тьма смыслов", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Что такое "вещества, включенные в список в ноябре 2019 года"? Это вещества семейства "Новичок", которыми травили Скрипалей. Россия ранее отчитывалась об их полном их уничтожении, но в 2018 выяснилось, что в России они до сих пор есть. Пришлось расширять список запрещенных веществ. (И Россия тоже за это проголосовала в ОЗХО).

Что значит "структурно схожие, но другие"? А то и значит: новое вещество семейства "Новичок". Как ранее уже заявляла Германия, теперь это подтверждено официально. То есть Россия больше не может даже сказать "ну, тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики Новичка, мы за ними не уследили".

Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих веществ класса "Новичок", дичайшие нарушение всех возможных и невозможных международных норм и конвенций".