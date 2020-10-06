"Есть такая привлекательная и интуитивная для людей определенного склада картина мира, в которой нужно, если грубо, плыть по течению, а вселенная, типа, даст тебе все, что нужно. Я сам такой, но недавно случилась одна штука, и я слегка призадумался", - пишет журналист и маркетолог на своей странице в Facebook.

"Если эту идею описать в понятных нам метафорах, то вселенная это супермаркет, а то, что нам нужно, это товары на полках. И если рассуждать в этих терминах, то получается не так славно, как казалось. В зависимости от уровня прилагаемых усилий, мы либо получаем товары, до которых легко дотянуться - выбирая, как правило, самые дорогие. Либо получаем товары сомнительного качества, но дешевые или с большой скидкой. Короче, мы получаем то, что супермаркету нужно продать, а заботится он не о нас.

Конечно, эта метафора предполагает наличие во вселенной некой злой воли, которая отвечает за раскладку, а мы ничего такого не постулировали, но, положа руку на сердце, существование кариеса, рака, коронавируса и реалити-шоу ничем, кроме наличия у вселенной злой воли, объяснить нельзя. Интересно, конечно, что зуб это кость, а у других костей никакого кариеса обычно нет. но, возможно, это будет в следующем релизе, в этом просто не успели.

Тем не менее, это еще не самый худший вариант. Да, мы мечемся по темному супермаркету, пытаясь найти то, что нам нужно, и не имея ни малейшего представления, что это и в каком отделе оно может находиться, но это мы хозяева нашей траектории, у нашего броуновского движения есть тактика, и мы ее придерживаемся.

Но недавно я проезжал мимо магазина, который торгует матрасами. Я когда-то думал купить матрас именно в нем, потому что он рядом и там скидка 68 процентов, но потом на один день скидку сделали 70 процентов, а когда я пришел за матрасом ещё через пару дней она снова была 68. Я не мог себе позволить потерять два процентных пункта и купил матрас в икее без всяких скидок. Это было не очень больно, потому что я и так оставил тогда в икее небольшое состояние, матрас на этом фоне затерялся, еще одна строчка в чеке.

Сейчас я уже знаю, что в этом магазине всегда есть скидка. иногда она 68, иногда 70, иногда почему-то 63. Конечно, это обман. если у тебя всегда есть примерно одна и та же скидка, у тебя нет никаких скидок, но чтобы это понять, нужно целый год ходить мимо и думать о матрасах.

Но что если наша вселенная это не супермаркет, а магазин матрасов? Что если ты легко можешь дотянуться до матраса и только до него, и единственное, на что ты можешь повлиять, это размер фальшивой скидки? Другими словами, какой должна быть оптимальная стратегия, если твоя вселенная - матрас.

Я еще не дочитал, но, кажется, мировая философская мысль пока не добралась до этого вопроса. Возможно, он слишком депрессивный. не исключено, что Шопенгауэру приходило в голову что-то подобное, но он такой: "Нет, не сегодня, сегодня я подумаю о другом".

Из хороших новостей: из икеи пришло письмо. В письме нас благодарят, что мы с икеей уже год, и приглашают заехать к ним в октябре, чтобы получить две бесплатных пироженки, которые для простых смертных стоят по 0.98 евро каждая.

Как я и говорил, если подождать, вселенная даст тебе все, что нужно. Или две пироженки".