"Все-таки стремительные болезнь и выздоровление Трампа являются какой-то навязчивой демонстрацией того бурлеска, в который погружается окружающая нас действительность", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Буквально за двое-трое суток мы узнали, что Трамп 1) кажется, болен ковидом (анти-трамповские СМИ писали: по утверждениям источников в окружении Трампа, он болен, не очень доверяя самому факту), 2) скрывал, что болен ковидом, 3) болен ковидом в тяжелой форме, 4) практически выздоровел от ковида. Все это, конечно же, правда, хотя и мало имеющая общего с истиной.

За это время мировые рынки, и в том числе играющая фундаментальную роль на них нефть, успели упасть на 7% и вырасти на 7%. И что это значит? Что каждый 14-й доллар в мире не значит ничего. Он может исчезнуть на новости, что какой-то чел чем-то, кажется, заболел, и появиться у вас в руках вновь на новости, что этот чел, кажется, вероятно, чудесным образом уже выздоровел.

На церемонии в розовом саду Белого дома, где предположительно заболели Трамп, его жена и еще почти десяток высокопоставленных бюрократов и политиков США в ходе не очень легитимной процедуры представления новой судьи (судейки, наверное, корректная форма?) Верховного суда США, все сидели плотно бедром к бедру и, разумеется, без всяких масок. Какие маски?!

Это мир, который одновременно не верит в ковид и подчиняет ему все движение своих капиталов, людей, политических календарей, самолетов и гостиниц. Он не знает, где правда, а где вымысел, который он же сам "проплатил" или "продал" (что одно и то же) позавчера.

Ковид оказался вирусом недостаточно мощным, чтобы обрушить политические повестки: когда спасение от угрозы становится приоритетом по сравнению с любыми другими соображениями. Наоборот, его мерцающая опасность оказалась исключительно удобной формой, в которую можно впихивать свои политические повестки, сдвигать флажки, мешать карты и превращать все это месиво в настоящую политическую пандемию. Которая назревала и без ковида, но не имела удобной формы, чтобы себя проявить".