"Госдума приняла закон об участии в выборах иностранных агентов и лиц, аффилированных с ними. Сначала спикер Володин настаивал на том, чтобы всю эту вредоносную для страны публику начисто лишить политических прав раз и навсегда. Потом решили дать им помучиться. А именно, на выборы пустить, но заставить при малейшем контакте с избирателем прежде всего сообщать о своем статусе иноагента. Параллели с желтыми звездами, которые евреи были обязаны нашивать на одежду в Рейхе, не выглядят натяжкой", - пишет колумнист "Ежедневного журнала" .

"Закон превращает "статус иноагента" в основную информацию об участнике выборов. Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ. Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах. В агитационных материалах такая информация также публикуется, и она "должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема агитационного материала". Любое выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, говорится в поправках.

Все это делает участие в выборах лиц, отнесенных к данной категории, бессмысленным, превращает их в "лишенцев", наподобие тех граждан, которые были по советским законам лишены политических прав в период с 1918 по 1936 год. Тогда, в соответствии с Конституциями РСФСР 1918 и 1925 годов, ограничение в правах было обусловлено мерами социального разделения для того, чтобы обеспечить ведущую роль рабочего класса и других "правильных" слоев населения. В 1927 году насчитывалось 3 038 739 лишенцев (4,27% избирателей), в то время как в 1926 году их было 1 040 894 (1,63%).

В путинской России политических прав лишаются не в связи с "неправильным" происхождением или социальным статусом, а в связи с "неправильными" взглядами и ценностями. За чертой нового социального разделения оказываются прежде всего люди либеральных, демократических взглядов, все те, кто не согласен с путинским курсом, те, кого можно назвать "инакомыслящими". Они не представлены в парламенте и в целом в структурах федеральной власти ни одним голосом.

Оценить общее число новых "лишенцев" довольно сложно. Косвенным, грубым индикатором их численности могут служить две цифры: число проголосовавших против поправок к Конституции и доля тех, кто, по данным опроса "Левада-центра"*, считает неправильным то, что Алексей Навальный сидит в тюрьме.

По официальным данным ЦИК против поправок к Конституции проголосовало 21,27% участвовавших в голосовании, примерно 16 миллионов граждан РФ. С учетом массовых фальсификаций и широкомасштабной кампании бойкота голосования эту цифру можно увеличивать как минимум в 2,5 раза. В Госдуме против поправок не проголосовал ни один депутат. Даже если на секунду принять за истину данные ЦИК, то придется зафиксировать, что 16 миллионов граждан РФ, или 21,27%, не представлены в российском парламенте ни одним голосом. Близкие результаты получим, если возьмем в качестве индикатора данные "Левада-центра"* по Навальному: 29% против его осуждения, при полном отсутствии такой точки зрения российском парламенте и в других органах власти.

То есть по новому, путинскому разделению граждан на "правильных" и "неправильных", то есть тех, кто лишен представительства во власти и фактически лишен политических прав, таких новых "лишенцев" оказывается на порядок больше, чем в самые мрачные сталинские времена".