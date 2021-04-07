"Пришел к мысли, что смысл существования властей РФ не дать честным людям заработать большие деньги честным трудом. У нас не могут появится свои Генри Форды, Фердинанды Порше, Соичиро Хонды, Акио Мориты, потому что власть и общество считают, что люди, занятые созидательным трудом, должны жить бедно, а люди, занятые бизнесом, должны "делиться" с многочисленным нашим чиновничье-силовым паразитарием, который пытается изобразить карго-культ государства", - пишет аналитик и публицист в Facebook .

"Честный бизнесмен не может в России стать миллиардером, организовав производство - налоговая система и система не налоговых поборов изымают прибыль нужную для развития.

Более того, любое предприятие, которое начинает генерировать солидный денежный поток, становится объектом атаки рейдеров в числе которых обязательно участвуют прокуроры, чиновники, депутаты, сотрудники МВД и ФСБ. И для защиты своего бизнеса в России требуется "крыша", которая сама будет изымать прибыль нужную для развития.

Такая система блокирует любое техническое и технологическое развитие, наказывая бедностью за созидательный труд, наказывая риском потери имущества, свободы или жизни за успешное честное предпринимательство и премируя за бандитизм, вымогательство и "попил" государственных средств.

Государственная должность в России это источник кормления. Государство в России не "стационарный бандит" в смысле Макгира и Олсона, а сообщество вульгарных бандитов, на всех своих уровнях действующих не в интересах государства, а в своих собственных корыстных интересах.

Поэтому и политика в России - это "разборки" бандитов, коими являются чиновники, депутаты и "силовики", за "территории кормления" и "ресурсы", спускаемые федеральным центром, где сидят такие же корыстные бандиты".