"в Турции развивается дискуссия на тему возможности выхода страны из конвенции Монтре, регулирующей и регламентирующей право черноморских стран свободно пользоваться проливами, находящимися под контролем Анкары. О риске такого развития событий я неоднократно предупреждал на протяжении последних нескольких лет, благо турки, как внимательные ученики, зорко следили за всеми последними российскими попытками сломать или раздвинуть рамки ограничений международных договоров, потом исправно повторяя российские же действия уже в своей специфике", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"В данном случае, похоже, мысль Эрдогану подкинула история с односторонним изменением Россией правил прохода судов через керченский пролив. Идея проста, прорывается параллельный Босфору судоходный канал, через него перенаправляется уже на новых и платных условиях весь судоходный трафик, движение же кораблей через Босфор ограничивается, в начале под благовидным предлогом, а потом и откровенно, просто и цинично, как "вставание с колен" и уничтожение ограничивающих Оттоманскую Порту навязанных ей силой обязательств.

Лет пятнадцать назад даже обсуждение подобных идей подавилось бы в зародыше дружным и сплоченным сопротивлением всех черноморских стран во главе с Россией, при поддержке ЕС и Штатов, но сейчас мы умудрились рассориться или перевоевать практически со всеми возможными союзниками, так что ни о какой коалиции для дипломатического, экономического и политического давления речи не идет. Наоборот, некоторые со скрытой радостью поддержат турецкие идеи, или рассчитывая на ответную помощь султана в своих проблемах, как Украина и Грузия, или же понимая, что подобные меры фактически запрут российский флот в Черном море, как в 19-м веке и оборвут или сильно осложнят все имперские потуги на далеких южных берегах.

В итоге главным пострадавшим, как в плане ограничения экономического, так и военного трафика останется Москва, но кроме пропагандистских воплей, очередного эмбарго на помидоры и туризм ответить ей будет нечем. Мы сами сдали Эрдогану огромное количество козырей - благодаря перенаправлению газопроводов он контролирует немалую долю газового транзита, в Турции строится за российские инвестиции АЭС, даже ограничение или затруднение на несколько дней трафика через Проливы серьезно бьет по российскому экспорту нефти и зерна, не говоря уже о том, что через них снабжаются и российские ближневосточные и африканские военные группировки. При желании Эрдоган может быстро перекрыть вентили на всех направлениях и, выждав несколько недель, навязывать любые, выгодные и льстящие ему условия. Нам ответить будет нечем.

Это один из итогов российской внешней политики последнего десятилетия, а скорее последних десятилетий. Потеря адекватных партнеров и союзников и заигрывание с очевидными авантюристами и проходимцами, норовящими сунуть тебе в спину и пониже побольше своих кинжалов, отсутствие возможностей и доверия к себе, чтобы даже в очевидно важной для всех ситуации создать внятную коалицию для давления на очередного смутьяна, возвращение к геополитической реальности и раскладам 19-го века, когда очередной султан не будет пускать наш флот в Средиземноморье, впрочем, на радость этому Средиземноморью.

А впереди уже просматривающийся в течение десяти-пятнадцати лет крах на дальневосточном политическом направлении, когда Китай, наконец, решит всерьез заняться своим северным соседом и указать, кто ведущий, а кто ведомый в "равной и партнерской", как любят пока говорить у нас, российско-китайской политике. И тогда России, уже полностью перешедшей и на экономическую, и технологическую зависимость от Пекина, так же будет нечего ответить..."