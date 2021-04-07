"Вакцина у нас, конечно, есть далеко не везде. Но в Москве и в нескольких других городах ее точно хватает всем желающим. Тот редкий случай, когда Европа, действительно, смотрит на нас с завистью, и даже в лице отдельных своих представителей прилетает к нам за уколом. А народ наш в массе своей настроен, при этом, весьма скептически и, хотя его призывают с плакатов уколоться более, чем достойные люди - Денис Проценко, Нюта Федермессер - делать это не спешит. Ничего удивительного в этом нет. Начальство и лично В.В.Путин сделало все, чтобы люди не верили ни в пандемию, ни в вакцину от нее", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Уровень заболеваемости один в один соответствовал политической целесообразности. Надо было провести парад и обнуление, он срочно упал. Надо митинги запрещать - отжался и встал. Сейчас, к девятому мая опять упадет - нельзя же нам второй год без Бессмертного полка, вирус - он с понятием. Надо оппозиционеров сажать, он свирепствует. А вот празднование захвата Крыма в Лужниках, так он стадион этот вообще за версту обходил. У человека, наблюдающего за этими колебаниями статистики, есть две возможности - понять, что власть преступна и плюет на людей (но тогда жить страшно) или решить, что нет никакой эпидемии, это начальство в какие-то свои игры играет.

На экраны страны регулярно выпускают сумасшедших - выживших из ума по возрасту или таких от рождения, которые рассказывают о заговорах, чипировании и прочем, призывая ни в коем случае не вакцинироваться - козленочком, мол, станешь. Кроме того, есть и глобальное недоверие ко всему, что "Made in Russia". А безумная PR-кампания по рекламированию "Спутника V" - регистрация до завершения испытаний и многое другое - убеждает любого здравомыслящего человека, что что-то тут не чисто. Ну, и фарс с вакцинацией Путина тоже, понятно, не способствует. Так что нечему удивляться и печалиться, что народ опять не тот. Народ адекватный, с начальством не повезло.

А вот если вы, господа в правительстве и в администрации президента действительно хотите, чтобы народ пошел вакцинироваться, то сделать это можно. Надо признать, что вам не верят - на ваши слова в лучшем случае, не обращают внимания, в худшем - делают наоборот. А вакцина, кажется, получилась хорошая, не хуже, чем западные. Так договоритесь с Нобелевскими лауреатами, с ведущими мировыми специалистами (правда, они все будут из стран - противников нашей духовности, но так уж вы все устроили), чтобы они выступали у нас по телевизору в прайм-тайм и говорили нашим гражданам, что вакцина вполне качественная, что прививаться необходимо, а дураков слушать не надо. Им поверят. Вам - нет!"