"Избирательные кампании в регионах выходят на финишную прямую. То, как они идут, многое говорит о ситуации в стране в целом. Бросается в глаза, например, энтузиазм, с которым местные администрации отстреливают сейчас альтернативных кандидатов. Понятно, когда в Архангельске не допускают выдвинутого "Яблоком" кандидата от Шиеса - с несистемщиками в стране церемониться не принято. Но ведь сплошь и рядом избиркомы рубят коммунистов или прилепинцев с нечаевцами. Позавчера, например, у последних в Воронеже снесли не только партсписок, но еще и всех одномандатников в полном составе. Коммунисты не смогли зарегистрировать своих кандидатов аж в пяти регионах из 18, где в сентябре пройдут губернаторские выборы", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что с точки зрения долгосрочной стратегии подобное агрессивное секвестирование властям невыгодно. В глазах половины населения страны ее избирательная система дискредитирована напрочь, но другая половина в том или ином виде ей еще доверяет. Если регионы продолжат действовать в том же духе, то буквально через год эта лояльная половина превратится в треть, а еще через год вообще исчезнет. Люди окончательно поймут, что выборы в современной России - это фикция. Подобная точка зрения является лучшим подарком радикальной оппозиции - причем прямо в канун судьбоносного 2024 года.

Кроме того, надо понимать, что отказ в праве на выдвижение кандидатов снижает для системных партий ценность членства в этой системе. Результатом многочисленных злоупотреблений муниципальным фильтром станет неизбежная радикализация обиженных губернаторами партийцев. Это последнее, что нужно режиму в условиях предстоящих думских выборов и растущих протестных настроений.

Когда Кремль начинал перекладывать ответственность за ситуацию с коронавирусом на губернаторов, я несколько раз говорил о том, что вместе с ответственностью уплывет и власть. Право принятия решений относительно стратегии выживания в условиях пандемии неизбежно обретёт политическое измерение. Именно это и произошло. Коронавирусная федерализация идет полным ходом. Решая свои тактические задачи, региональные администрации плюют на стратегические интересы режима и делают то, что сами считают нужным - избавляются даже от системных - одобренных Кремлем - соперников.

Конечно, я не утверждаю, что губернаторы уже начали открыто посылать администрацию президента. Просто та в нынешних условиях утратила готовность продавливать те решения, которые считает нужными. Ушлые регионалы же этим агрессивно пользуются. По данным местного "Коммерсанта" именно в Воронеже позиции нечаевской партии были наиболее крепкими и именно здесь она рассчитывала преодолеть проходной барьер с тем, чтобы получить право выдвинуть свой список на думских выборах следующего года без сбора подписей. Воронежской администрации, однако, на все это наплевать. У нее собственные интересы и любой, кто хоть на что-то способен, ей мешает. То же самое касается и КПРФ. Ее кандидатов зарубили именно там, где они могли создать губернаторам хоть какие-то проблемы.

Это и есть новая политическая реальность. Если раньше российская политика функционировала в условиях жесткой вертикали власти, то теперь параллельно с последней возникло и ширится состояние административного бардака. Именно к последнему политическим игрокам и надо привыкать. Это та среда, в которой им предстоит барахтаться в ближайшие годы".