"Ясно, что у Кремля после конституционной реформы больше нет никаких "политических решений", только полицейские. Поэтому выборы в Госдуму-2021 превратятся в бойню. Которая собственно уже сразу и началась после поправок", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook.

"И Хабаровск наглядно показывает, что Кремль довел дело до того, что уже без всякого Навального население в регионах готово крушить "Единую Россию" под корень, а политических идей в Кремле нет (кроме идей, которые излагают Патрушев и Клинцевич, т.е. что везде враги и заговор, а протесты целиком инспирированы).

И Яшин правильно написал у себя в фейсбуке в связи с уголовным делом против Галяминой: поскольку в Кремле ищут не там, где потеряли, а под фонарем, то поэтому впереди год обысков, арестов и других форм давления на небольшой список гражданских активистов, которые в ФСБ записаны "золотыми буквами" в качестве "лидеров иностранного вмешательства в выборы в РФ".

За "неуважение к власти" уже посидел известный публицист и аналитик Федор Крашенинников.

Дальше обе палаты будут принимать новые "законы-заткни-рот", так чтобы уже не только о деятельности ФСБ нельзя было писать в газетах без согласования с ФСБ, но и вообще ни о чем - ни о региональных бюджетах, ни о госкорпорациях, ни о собственности госчиновников".