Комментируя в Facebook свежее интервью Александра Лукашенко, общественный деятель отмечает, что президент Белоруссии не понимает, как устроен современный мир.

"1. Он реально из 1987 года. Вспоминает, как выступал против реформ, хотя вся страна понимала, что они необходимы. Сам критиковал предложения, а ничего взамен не предлагал. Так и окуклился, не поняв, как устроен современный глобальный мир.

ВВП на человека в Литве и Польше в 3 (три!) раза выше, чем в Белоруссии. Есть близкие примеры, как надо. Не надо никаких велосипедов придумывать.

2. Встречи глав СНГ - 90% времени интервью он об этом рассказывал - это обмен опытом профсоюза диктаторов. Лукашенко ещё Кучму консультировал как последнему Конституцию поменять.

Надо их всех отправить в пансионат в Пицунду, пусть пьют вино, чачу, травят друг другу анекдоты и не мешают никому.

3. Гордон дико боится превращения Белоруссии в западную часть России. Я думаю, это коллективный страх всех украинцев. Граница с недружелюбной Россией увеличивается в два раза, а от южной границы Белоруссии до Киева всего 100 км. Поэтому, проецируя 2014 год, они боятся сценария украинского майдана. Но есть, например, сценарий Армении 2018 года, когда Россия не вмешалась, хотя военные базы там были.

Надо быть совсем дебилом, чтобы повторять донбасскую авантюру. "Искандеры", как оказалось, никак не помогают с санкциями. А наша вся "элита" очень хочет жить на Западе, а не в Крыму.

Белорусам желаем мужества, сил и терпения. Лукашенко не заслуживает быть вашим президентом".