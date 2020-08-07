"Не было никакого "Нового величия". Организацию создали агенты ФСБ, они же говорили об оружии, захвате власти и прочих вещах, караемых УК. Там у Павликовой, например, попугайчики в голове и единороги были, а не захват власти", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Но есть же план, нужно как-то оправдывать бюджеты, так вот детей и записали в экстремисты, сломав им жизнь и подорвав здоровье. А потом нам говорят, что в мире бушует фашизм, а Россия это последний оплот стабильности.

Так вот просто имейте в виду, что тактика с провокаторами очень распространена и они на самом деле есть в любой группе, в любом чате, особенно оппозиционном, где более пяти человек. То, что в каждом телефоне сидит по чекисту, это не шутка. Просто имейте в виду, что если кто-то ведет себя, как провокатор, это провокатор и есть.

Вы либо прекращаете с ним общение, либо, что лучше, пишите о своих подозрениях публично. Важно понимать, повторю, что провокатор ведет себя, как провокатор, а не то, что вам показалось, что кто-то работает на охранку. Ну и понятно, что в любом чате надо здороваться с товарищем майором. Поэтому старайтесь не говорить глупостей.

Ну и за ребят надо бороться, особенно за тех, у кого реальные сроки. Да и условные сроки во многом крест на нормальной жизни, общество должно требовать оправдания, тут нет варианта согласиться де-факто с приговором, дежурно поворчав".