"Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Вот и разрешилась загадка его отставки", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Чубайса не наказали за макораспил на нанотехнологиях (с чего бы вдруг), а бросили на "важный участок фронта".

Он уже однажды в 90-х работал на этой должности. Тогда его функцией было клянчить кредиты у "мировой бужуазии" на экстренное латание дырявого российского бюджета. Сейчас задача другая.

Путинскую олигархию при новой американской администрации собираются бить. Чубайс должен уговаривать злых американцев, немцев и прочих шведов не обижать российских мегаворов, не вводить против них санкции и т.п.

Рыжий Гаврош с распухшими красными ушами будет умолять американского мирового жандарма: "Дяденька, не бей в лицо!". Расчёт Путина в том, что давнишние связи Чубайса с западной элитой и имидж "либерала" помогут её разжалобить".