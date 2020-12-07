"Картина умеренной инфляции, о которой нам рапортуют Центробанк и Росстат, оказывается кардинально иной, если использовать альтернативные официальным методы оценки роста цен. Такие исследования проводит холдинг "Ромир", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"В основе его методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel. Она основана на данных о потреблении 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, отражающих покупательское поведение жителей городов России.

Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели. Многофакторному анализу подвергаются более 15 млн покупок, фактически совершенных жителями российских городов в 2008-2020 годах. Всего отобрано около 200 наименований в социально-значимых категориях, которые постоянно актуализируются с учетом фактора сезонности.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из товаров и услуг, "Ромир" замеряет цены на товары по факту их покупки, анализируя реальное поведение покупателей и рассчитывая индекс на основе чеков из магазинов. Это индекс цен на повседневные товары, которые люди ежедневно приобретают в магазинах, - включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства, одежду, но без учета услуг.

Согласно дефлятору "Ромира", с начала 2019 года по октябрь 2020 года цены выросли на 18%, в том числе за 10 месяцев текущего года - на 10,3%. Официальный индекс инфляции Росстата составил, соответственно, 3,75% и 3,99%, т.е. был примерно в 2,5 раза ниже.

Сам "Ромир" объясняет ускорение инфляции в 2020 году в первую очередь ростом цен на импортные товары в результате девальвации рубля. По оценке ИАЦ "Альпари", цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли за 10 месяцев 2020 на 23%.

Добавлю, что наблюдаемая населением инфляция, которую много лет исследуют опросным путем по заказу Центробанка, как правило, также оказывается в два-три раза выше официальных данных".