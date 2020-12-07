"Они - власть - пытаются погрузить страну в военную истерию. Враг, окруживший Россию, стремящийся поставить ее на колени, завладеть ее нефтью, завидующий нашей духовности и желающий нас уничтожить, самим своим существованием оправдывает нищету, бесправие и коррупцию. Все для фронта, поднимать иные вопросы - свидетельство недостаточного патриотизма, а часто и принадлежности к пятой колонне. Но со стороны оппозиционно настроенных граждан тоже война. Только против режима. И все - все абсолютно - оценивается с точки зрения того, укрепляет это или ослабляет власть Путина? Но есть и другие измерения", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Для меня нет сомнения в том, что режим Путина - зло, что чем дольше эта группа у власти, тем дольше потом надо будет разбирать руины, в которые они превращают нашу страну. Но жизнь большинства наших соотечественников не сводится и не может сводиться к противостоянию с системой.

Надо зарабатывать деньги, лечиться, развлекаться и так далее. А кого-то есть творчество и любимое дело. И они имеют право на свою жизнь, имеют право, не любя Путина - а кто его любит? - и на то, чтобы посылать подальше нас, тех, кто говорит им о злодействах системы, считать, что оппоненты Путина ничуть не лучше его самого.

А люди, которые пытаются что-то делать и делают - строят электростанции, лечат, поддерживают стабильность финансов - имеют право сами решать, на какие компромиссы можно идти, а на какие - нет. И не нуждаются в советах по этому поводу, а тем более, в высокомерных поучениях, которые доносятся из каждого утюга, то есть, из каждого аккаунта в ФБ.

Агрессивное ощущение собственного морального превосходства отвратительно. Я - против режима. В какой-то момент я для себя решил, что для меня невозможна никакая форма сотрудничества и компромисса с ним. Но это я для себя решил, а не для других.

Мне довелось встречаться с большим числом "делателей" из самых разных сфер жизни - из промышленности, медицины, политики, искусства. Большинство из них вызывают у меня искреннее уважение, несмотря на то, что да, они не хотят на баррикады, не выступают против, а иногда и соучаствуют (пассивно) во всяких мерзостях, считая это необходимым для своего дела. А одновременно, дают деньги на помощь политзаключенным, используют свое влияние для вынимание кого-то из тюрьмы и так далее. Не знаю, чего в результате больше, добра или зла? Но не мне их судить. И не вам, полагаю!"