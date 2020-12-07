"Выступление В.Путина на конференции по искусственному интеллекту оставило двойственное чувство. С одной стороны, его слова о том, что "мировая история знает немало случаев, когда крупные, глобальные корпорации буквально проспали технологический рывок и были в одночасье сметены с исторической сцены" очень показательны: видимо, коль скоро президент подчёркивает, что "мы должны помнить об этом", российские технологические успехи его не слишком вдохновляют. С другой стороны, мы снова услышали об "опоре на суверенные технологические заделы" и "развитии внутреннего рынка", да и сами заявления прозвучали на Artificial Intelligence Journey - довольно маргинальном мероприятии, скорее являющемся "междусобойчиком", проводимым Г.Грефом (в списках 30-50 крупнейших ежегодных событий такого рода ни прошлогодняя, ни нынешняя journey не фигурируют)", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Россия имеет прекрасные кадры, которые могут обеспечить прорыв в данной сфере. Государство, как сказал В.Путин, готово выделять сотни миллиардов рублей на продвижение соответствующих проектов. Не хватает, на мой взгляд, понимания нескольких моментов.

Прежде всего скажу: наша страна сделала за последние годы впечатляющий технологический рывок. От тарифов на сотовую связь и мобильный интернет до качества удаленного банковского обслуживания - масса предоставляемых в России услуг лучше и дешевле, чем на Западе. Однако надо иметь в виду два обстоятельства.

Во-первых, все успехи достигнуты на стыке международных разработок и и российской практики. Мы хороши в адаптации, но пока не во внедрении. Путь тут один: еще больше смыкаться с мировыми грандами, впитывать их культуру, обогащать своими разработками и идти вперед. Основное условие - опора на частный капитал. Чтобы вернуть себе мировое технологическое лидерство, чуть было не отданное Японии, США в конце 1970-х приняли закон, позволявший коллективам разработчиков оформлять на себя интеллектуальную собственность, созданную на государственные деньги. Через шесть лет доля государства во вложениях в R&D упала ниже 50%, а сами инвестиции выросли более чем вдвое.

В России мы снова слышим об "информатизации" сектора государственных услуг - но на самом деле этих услуг должно быть так мало, чтобы и автоматизировать было нечего. Кроме того, чиновничество - крайне консервативный класс, и можно быть уверенным, что оно будет дико сопротивляться нововведениям, так что я бы советовал "пойти в обход" и на волне информационной революции, как в свое время в Америке, создать экономику, которая процветала бы вне зависимости от государства.

Во-вторых, проблема искусственного интеллекта состоит в том, что он отличается от банальной автоматизации. Последняя позволяет проводить платежи, систематизировать отчетность и делать многое другое - но использование первого требует не только софта, но и реальной техники. Можно создать программу, которая безошибочно отличит мирный трактор от БТР, но нужен дрон, который незаметно подлетит и нанесет ракетный удар. Можно создать беспилотный автомобиль, но он не проедет по дорогам без разметки и светофоров. Мы же - как уволенный А.Чубайс - привыкли к тому, что надо придумать дизайн и софт, а смартфон или планшет соберут на Тайване (напомню: именно такой техникой Анатолий Борисович очаровывал Владимира Владимировича в 2011 году).

Не думаю, что так удастся сделать: американцы и европейцы сначала достигли высокого уровня развития промышленности, а потом стали переносить сборочные цеха за рубеж. Искусственный интеллект требует естественного материального производства, о чем у нас порой забывают.

Наконец, чуть ли не главной проблемой является то, что для распространения искусственного интеллекта нужен отказ от "ручного управления" и создание объективного массива данных, из оценки которого можно делать выводы. Сколько людей умерло от ковида за последнюю неделю, например, в Лондоне, если посмотреть по дням? С 27 ноября по 3 декабря: 25, 17, 13, 36, 28, 51 и 28 человек. В Москве за те же дни? 76, 72, 74, 76, 75, 73 и 77 человек. Чем заниматься искусственному интеллекту при таких "естественных" данных? Угадывать, почему два раза встретилось число 76 и ни разу 71 или 78? И так в России... ну почти везде.

Путин совершенно прав, говоря, что технологический прогресс - вопрос жизни и смерти для страны в XXI веке. Но программу развития нужно выстраивать по общим правилам. При этом, в отличие от многих своих коллег, я не буду заламывать руки, рассказывая о правах человека, демократии и независимости судов. Искусственный интеллект, как и в целом технологический прогресс, вполне может быть реализован и в авторитарных обществах - прежняя Южная Корея и нынешний Китай тому примеры.

И главное условие, при котором о прорывах в данной сфере можно говорить - это меритократическая система управления, а не господство бюрократии, выращенной по принципу отрицательного отбора..."