"Есть еще одна интересная категория наших сограждан (включая и некоторых неплохих экономистов), считающая, что для реализации экономического чуда нужна "четко сформулированная экономическая стратегия". Они совершенно не задумываются, как и кем эта стратегия будет воплощаться в жизнь. В целом, как том анекдоте про "мудрого филина": "мое дело концепция", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Экономические чудеса в представлении этих людей существуют в отдельности от необходимости много и упорно поработать большинству населения. Т.е. все остается примерно как сейчас: то же количество высокооплачиваемых чиновников и "силовиков", а также тот же миллион здоровых мужиков, "спящих за деньги" охранниками, но... "БАЦ" и по "монаршей воле" (приказу нового хорошего демократически избранного президента) в России возникнут "китайские экономические успехи" от 20-30 лет упорной работы сотен миллионов китайцев за $100 в месяц.

Вдруг "откуда ни возьмись" появятся миллионы тружеников, которые построят достойную самовосприятия россиян экономику, добьются достойных на мировом уровне технических достижений, без необходимости платить им за работу достойные по мировым меркам зарплаты.

Ведь это руководителям государственных монополий уровня "гениев менеджмента" Сечина, Миллера, Рогозина или Грефа надо платить зарплаты мирового и выше мирового уровня, а ученым, инженерам и рабочим не надо, они и так должны мотивироваться на "экономический рывок" по причине уменьшения их зарплат пропорциональной девальвации, а также наслушавшись ободряющих слов чиновников-миллиардеров про патриотизм и "врагов вокруг и внутри страны".

Во всех концепциях экономического развития и рывка выпадает досадный элемент мотивации поработать тех людей, которые и должны "своим горбом" обеспечить процветание страны. Они должны как бы возникнуть "из ниоткуда", просидев на копеечных зарплатах последнее десятилетие, и сразу явить чудеса трудовых успехов за те же или даже меньшие деньги. Причем явить сразу, как "начальство разрешит" в "четко указанных безграмотными чиновниками направлениях".

Так вот, у меня вопросы:

Кто будет претворять в жизнь "четко сформулированную экономическую стратегию"?

Какие волшебные люди должны поработать как китайцы за нищенские зарплаты в течение 20-30 лет и ради чего?"