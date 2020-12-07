"Все-таки какое-то проклятое желание периодически, снова и снова, выносит Россию на берега Красного моря и Индийского океана, то в еще имперском стремлении превратить в колонию Эфиопию, то в желании не тушкой, так чучелом пристроить в регионе свои базы", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"И ничему не учит нас история, затаенное желание обыграть грабли, наступив то правой, то левой ногою, а потом прыгнув на них с разбега, остается неизменным.

Стоило ли вооружать сомалийскую армию и всецело помогать строить очередной африканский социализм товарищу Сиаду Барре, чтобы потом в несколько дней бежать из нашей базы в порте Бербера и громить ту же самую армию, только уже "сомалийских ревизионистов и националистов" на стороне Эфиопии?

Стоило ли закапывать в красную эфиопскую землю миллиарды долларов и рублей и помогать уже товарищу Менгисту Мариаму строить уже свой африканский социализм и громить вооруженную же и обученную нами армию "сомалийской военщины", чтобы так же бежать потом с нашей базы на острове Нокра после подхода к ней эритрейских сепаратистов?

Стоило ли вкладываться в базы в "братском" южно-йеменском Адене и на Сокотре, чтобы потом потерять их вместе с существованием самого Южного Йемена?

И очередной поворот этой бесконечной истории - база в Судане. Оттуда, в отличие от соседних Египта, Эфиопии и Эритреи нас еще не выгоняли - значит нужно опробовать грабли на суданской земле. Сознательно не замечая, что страна проиграла одну гражданскую войну, развалившись на две части, ведет другую, в Дарфуре, только недавно в столичном Хартуме происходили кровопролитные протесты.

Все это, помноженное на очевидную слабость нынешних властей и на прелестное окружение, где одновременно начинаются или продолжаются гражданские войны в Эфиопии, ЦАР, Южном Судане и Ливии обещает нашей базе поистине счастливое и спокойное существование.

Ровно до того момента, когда очередной царек, генерал или негус, пришедший к власти, не сменит внешнеполитические приоритеты страны, как было уже не раз, или очередная волна повстанцев на тачанках, заехавшая из Чада не сметет режим, с которым мы договаривались.

И история советского бегства из построенных нами военных баз в регионе пополнится еще одним эпизодом..."