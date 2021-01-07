"Маски на улице не носит почти никто. И в тесной продуктовой лавочке никто не просит безмасочных выйти вон. Скопище вирусоносителей образует здешнюю приветливую норму, а неловкость среди них всех должен, видимо, испытывать ты, отшатывающийся в маске. И, затаив дыхание, ловишь на себе иронические сочувственные взоры: неместный, что ли? В некотором смысле, да", - пишет публицист и сатирик на своей странице в Facebook .

"Месяц я провел в Израиле, где смертность от коронавируса ничтожна по сравнению с российскими реальными показателями (этих просто нет в природе - наша статистика традицонно подложна). И вот за месяц - привык, знаете ли, к жестким санитарным нормам, втянулся. Немыслимое же дело войти в помещение без маски! В масках ходят и по улице, в том числе - ортодоксальные евреи, которые поначалу были в отказниках... Сейчас в Израиле ураганным темпом идет прививка граждан - привит уже миллион. Введен очередной карантин - все стонут, но реальность есть реальность.

В России с признанием реальности вообще большие проблемы. И эта длящаяся ментальная катастрофа освещает нынешнюю коронавирусную коллизию метафизическим светом. Страна, спустя век голосующая за чекистов, которые сломали ей хребет, забывшая посчитать и похоронить собственных убитых на войне, пьющая все, что горит, живущая мифами, в разгар пандемии не носящая маски и сама себе лгущая по поводу собственной смертности, - это ведь одна и та же страна. Диагноз - один, симптоматика многообразна.

В настоящий момент это, например, два десятка ежедневных туристических рейсов в Калининград, где в декабре наблюдался дефицит гробов... Однова живем.

"Живем, кстати, недолго, но ничего страшного в этом не находим" (простите за самоцитирование). Писал и повторю: Россия - явный претендент на дарвиновскую премию, за самую бессмысленную смерть. И наш политический пофигизм - просто часть диагностики".