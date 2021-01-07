"Публичный протест - это базовое демократическое право. Протест - это не когда те, против кого протестуют, могут спокойно ничего не замечать. Это когда им неудобно, некомфортно и приходится реагировать. При этом не всякий протест, разумеется, должен быть успешным - иногда он бывает контрпродуктивным", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Ничего страшного в Вашингтоне не случилось. В целом, протест был мирным и спокойным - люди зашли в здание собственного парламента, сделали селфи, посидели в креслах и разошлись. От того, что там погуляли мужики с собачками и тетушки в пуховиках, Капитолийский холм не провалится. Те, кто бил стекла, распылял газ и призывал штурмовать телевидение, видимо, должны попасть под следствие. В остальном - конгрессмены чуть перепугались и вынуждены были сидеть до четырех утра. Ничего, перетерпят. (Тут, правда, надо дождаться подробностей о смерти женщины, о которой мы пока ничего не знаем. Но вообще безумный факт наличия оружия на руках у населения - главный предлог для ограничения демократического протеста. Ты не можешь вступить в разумный конфликт с оппонентом, потому что у того в кармане может оказаться пушка. В более цивилизованных странах этой проблемы вообще нет.)

Полиция вела себя превосходно - не проявляя агрессии и не накаляя ситуацию. Которая, разумеется, в итоге спокойно разрядилась. Сожаления демократических медиа о том, что "их не били так же, как нас прошлым летом" - печальный признак того, что они полностью утонули в партийной борьбе. То, что вчера произошло - это вовсе не позор, а сила американской демократии. Она, безусловно, переживает не лучшие времена. Но ее способность дать всем высказаться в резкой форме, и при этом спокойно пережить конфликт - то, что делает ее сильнее.

К Трампу можно относиться по-разному. Совершенно точно не он является главной проблемой американской политики. Однако вчерашнее его поведение совершенно безответственно. Заявив толпе "сейчас мы пойдем на Капитолийский холм", он послал ее на бессмысленный штурм парламента, а сам отправился домой. При этом у штурма не было никакой цели, никаких требований, никаких перспектив - он в принципе не мог дать никакого результата. Трамп испортил отношения с собственным вице-президентом, после чего предложил всем расходиться. В итоге этого блистательного демарша его собственная поддержка в Сенате сократилась вдвое, а сам протест наверняка будут помнить как один из самых идиотских в истории страны.

Тед Круз произнес хорошую речь, аргумент которой был в том, что не так важно, кто победил - когда под 40% американцев не верит в честность выборов, Конгресс должен с этим что-то сделать, а не закрывать глаза. В партии теперь возникнет крыло трампистов, и вполне респектабельный Круз наверняка надеялся на то, что сможет на него рассчитывать. Однако по итогам дня Круз милостью Трампа оказался в заднице - вряд ли он подписывался на то, чтобы разделять ответственность за бессмысленный наскок на парламент.

В общем, это был вполне демократический, хотя и дурацкий акт. Не всякое демократические действие должно быть эффективным. Однако теперь возможны две разные реакции на него - и эта развилка важна не только для Америки.

Можно объявить все это "восстанием", "переворотом" и "мятежом" кучки отморозков, которая растает через две недели, как только сменится президент. Заодно усилить безопасность и обнести правительственный квартал красной кирпичной стеной. А можно все же перестать изображать удивление от того, что огромная часть общества устроена совершенно иначе, и начать с ней взаимодействовать. Высокая явка на выборы и вчерашний протест - хорошие знаки роста гражданского участия. Это шанс для демократических политиков".