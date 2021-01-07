"Наблюдаю за ситуацией в Вашингтоне. А представляете: толпа, разъяренная победой Жириновского на выборах, захватывает Кремль под знаменами "Единой России". Пассионарии из НОДа кричат "выборы украдены! Путин наш президент!" Активисты SERB швыряют заранее и тщательно собранные фекалии в Росгварию прямо с кремлёвских башен. И на этом фоне Владимир Владимирович призывает протестующих разойтись", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Красиво, правда? Это была рождественская сказка про разделение властей. А в реальности будет иначе.

Потому что в Америке силовые структуры знают, что есть президент, но есть и парламент. А еще есть суд. И все эти институты, какие бы странные люди там ни сидели, держат друг друга за горло. И это очень хорошо.

Но это в рождественской сказке. А у нас никаких альтернативных центров силы нет. Поэтому, кто бы ни выиграл на выборах, власти будут не отстреливаться, а отстреливать. Как в Беларуси.

И никакие благие призывы к совести и уважению закона тут не помогут. Закон - это он. Не потому что там президенты лучше. Потому что граждане решили, что власть - это они".