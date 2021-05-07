"Девять лет тому шестому мая 2012 года - мирный митинг, провокация, разгон, аресты и тюрьма - с которого во многом и пошел отсчет нового исторического периода. Это не юбилей - юбилей через год, но мы не знаем, какой будет через год наша страна. Все рухнет - а все сильнее ощущение последних времен? Или будет тотальный концлагерь, когда всякая возможность даже вспоминать публично будет закрыта", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Поэтому вспомнить надо сейчас. Вспомнить, что число невинных людей, сидящих в тюрьмах, и активистов мирного протеста и просто случайных людей, за это время многократно увеличилось. Что разгоны мирных манифестаций стали нормой, что удивление вызывает уже не разгон, а, наоборот, его отсутствие. Общество привыкло, ко всему привыкаешь.

И надо понять одну важную вещь. Десятилетиями, если не столетиями повторяемое утверждение, что ОНИ, мол, ответят, что ИХ будут судить, в общем-то, равносильно надежде на то, что они будут наказаны потом, после смерти. Может и будут, если после смерти что-то есть, но рассчитывать на это не стоит.

Что же касается земного суда, то его, если брать только нашу страну, избежали Сталин и Грозный, мирно скончавшиеся палачи НКВД и те, кто преследовал Пастернака и Бродского, громил генетику и давал фельдфебеля в вольтеры.

Поэтому не стоит нам надеяться на справедливость в будущем. Как говорят протестанты, у Господа нет иных рук, кроме наших. И без нас никто никого не освободит.

Свободу политзаключенным!"