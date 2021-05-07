"В нашей стране всегда было важно и нужно быть героем. Все наши пожилые люди прошли именно геройский путь. Там не героем быть просто нельзя было. Героев воспевали, ими гордилась страна - в газетах, по телевидению, в литературе, в театре, в кино были и герои войны, и тыла, и труда и еще много чего", - пишет телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева на своей странице в Facebook .

"Такое впечатление, что если ты не был героем, то тебя как будто и не было. Ты был винтиком, чье мнение не учитывается. Конечно, винтиком важным, и никто тебя за это не ругал, но вот беда - винтик нельзя воспеть. Про него нечего написать, не снять фильм, не написать книгу - не выдающийся он, в пример его не поставить. Он не мечтает о подвиге - он мечтает о новой модели телевизора и модных обоях, он становится обывателем, которому хорошо и комфортно жить, не геройствуя и не задумываясь - Стругацкие об этом много думали и писали, да и не только они - вообще в 60-70-е годы много об этом было раздумий, в литературе, в театре и в кино - все искали героя, который куда-то делся.

На смену героям войны не пришли новые. Никому не хотелось больше геройствовать: поднимать за собою полки и восстанавливать сельское хозяйство ценой своей жизни, все устали. И поэтому с таким наслаждением рухнули в польскую мебель, чешскую посуду, югославские сапоги и болгарскую керамику. Тогда казалось, что так действительно можно жить - ничего не совершая. И большинство в нашей стране именно так сейчас и живет. ⠀ Я смотрю, с какой страшной и безумной силой героев нашего сегодняшнего времени уничтожают. Как из них делают маргиналов, изображают ненормальными, пьянчугами, никчемными, беспринципными и падкими на деньги - лишь бы они не казались героями. Я вижу это и понимаю - насколько же они сегодня важны, эти герои, если на них обрушиваются с таким упорством.

Я сочувствую героям, я сама совсем не хочу такой быть, это очень большая ответственность и нелегкая жизнь. Но благодарить тех, кто геройствовал когда-то или геройствует сегодня ради нас, ради нашей достойной жизни - я не устану".