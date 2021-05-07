"За тысячу с лишним лет разные были. И не по причине неразборчивости, а жизнь так складывалась... Справедливости ради, первого-то она сама позвала. В деревне одни опойки, да слюнтяи: заходи, грабь, кому не лень. А про этого хоть и идет слава разбойника лихого, хоть и чужак, но будет мужик в доме, какая-никакая, а защита. И кличут красиво - Рюрик", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"С тех пор многих пережила. С кем-то маялась, исполняя обязаловку, а кого-то любила до самоизнеможения. И красавцы были, и уроды, и богатыри, и хилые телом, и умные, и слабые головой от рождения.

Но двоих до сих пор забыть не может. Чего только они с ней не вытворяли?! И смертным боем били, и с вилами по сараю за ней гонялись.

Этих особенно любила. Одного так промеж себя и звала - Ванька Грозный. А второго - Иосифа - годовщину смерти каждый раз с грустью отмечает. Рука у ненаглядного начала сохнуть, а потом взял, да и помер. Уж как рыдала, как заходилась в горе она!

И как бы ни клеветали на него, не отцом, а сукою даже обзывали, не может забыть, не может из сердца выкинуть. Присядет в сараюшке полуразвалившемся своем у окошка, пригорюнится и вспоминает. Считай, почти 7 десятков лет промелькнули со дня смерти, а стоит перед глазами как живой. Ах, какой был мужчина...

Россия - женского рода. А все, чего желает женщина, как правило, сбывается. Вот и он возвращается. Уже не портретиками на лобовых стеклах дальнобоев. И не только здравицами за столами среди своих, властью облеченных.

Возвращается открыто, в полный рост. С идеологией осажденной крепости. С поиском внутренних врагов, иноагентов, шпионов. С предутренними обысками, с послушными судьями, с посадками...

И с широким массовым одобрением".