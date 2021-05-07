"Победобесие" - это концентрация "ватной" безграмотности и незнания истории ВОВ, которая для "победобесов" превратилась в один бесконечный "парад Победы" и для которых не было катастрофы "Киевского котла", "Харьковской катастрофы", прорыва немцев к Сталинграду, после победы на соплях под Москвой, где судьба битвы висела на волоске, не было огромной помощи союзников по антигитлеровской коалиции по Ленд-лизу (первые английские танки "Матильда" и "Валентайн" как раз появились к той битве под Москвой еще в 1941-м), не было 2 миллиардов (!!!) банок тушенки, которой кормили солдат РККА и 15 миллионов пар прекрасных солдатских ботинок, не было 431 тысячи грузовиков (это нетривиальная задача и для сегодняшнего мирного времени - для сравнения, "КамАЗ" с 2008 по 2015 выпустил всего 261 тысячу грузовиков), не было войны союзников с нацистами в Африке, в Атлантике, не было воздушной "битвы за Британию", где было "утилизировано" значительное количество немецких асов, не было высадки союзников на Сицилии и в Италии в 1943-м, а "Второй фронт" открылся только при высадке в Нормандии в 1944-м", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Реальность такова, что за первые месяцы ВОВ СССР уже потерял практически всю кадровую армию. Дальше воевало мобилизованное из гражданских, плохо вооруженное ополчение. В одном танковом сражении под Бродами, которое проходило с 25 по 30 июня 1941 года, через неделю после начала войны, РККА потеряла из 3500 участвовавших в битве танков 2647 (более 20% от всех танков? числившихся в наличии в западных округах и где-то 30-35% от того, что было на ходу), а немцы потеряли из 728 принявших участие танков только 85 и еще 200 ушли в ремонт и потом принимали участие в войне. Причиной поражения стала слабость командования частями (разведку провалили вчистую), отсутствие координации между частями и дефицит средств связи.

Командование РККА после сталинских репрессий 1937-38 года было полностью дезорганизовано. Это главная причина того, что лучше качественно (у немцев на 22 июня 1941 года не было ничего похожего на советские танки КВ-1/2 и Т-34, которые были в Западных округах к началу войны в количестве более 1000 шт) и количественно (у РККА было больше танков, больше пушек, немцы с венграми и румынами имели только небольшое преимущество в живой силе) РККА была разгромлена в серии приграничных сражений.

К 22 июня 1941 года немцы имели 3700 танков (больше половины из которых были по сути танкетками T-I, легкими танками T-II и 38(t)), а РККА в Западных округах имела более 12 000 танков. Кроме этого, до конца 1941 года "вся Европа" Вермахту поставила 87 танков, а одна Англия СССР арктическими конвоями, первый из которых "Дервиш" пришел уже в августе 1941 года, поставила около 400 танков.

Весь план "Барбаросса" был чистой авантюрой не мог бы сработать без "помощи" Сталина, который репрессиями не только дезорганизовал управление войсками, но и сорвал производственные планы 3-й предвоенной пятилетки. Кроме физического уничтожения лучших оборонных инженеров (разработчик ракеты для "Катюши" Лангемак (герой социалистического труда посмертно) и разработчик дизеля для Т-34 Челпан (главный конструктор по машиностроению СССР) были расстреляны по политическим причинам) у СССР перед войной упал подушевой ВВП, который до этого рос с высокими темпами еще со времен НЭПа. Сталин ради сохранения режима личной власти обрушил экономику перед войной и снизил боеспособность РККА.

За преступления Сталина и коммунистов мы заплатили адски высокую цену! Каждая советская семья заплатила! И этот урок нами до сих пор не выучен. Лучше 9 мая устроить день траура по 28 миллионам погибших и осудить Сталина за его преступления, которые привели к таким жертвам.

Коммунистические власти, понимая глубину своей ответственности за преступления и ошибки совершенные перед ВОВ до смерти боялись ветеранов войны. День Победы в СССР с 1947 по 1964 вообще даже праздничным днем не был. За все время существования СССР было 4 парада Победы в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах, а сейчас они ежегодные с культом "победобесия" и "можем повторить". За "можем повторить" ветераны прошедшие ВОВ и видевшие смерти боевых товарищей и оплакавшие потери своих семей любого бы забили на смерть, а теперь недоумки такие наклейки на кредитные тачки вешают. ВОВ для участвовавших в ней была не бесконечным праздником, а незаживающей трагедией. Нынешние же власти, после того как ветераны ВОВ практически все умерли или превратились в немощных стариков, превратили 9 мая в веселый праздник непричастного жлобья, участвующего в позорных косплеях на тему ВОВ!

И такое отношение к настоящим героям ВОВ имеет тоже советские корни. Лучший танковый ас РККА Лавриненко, уничтоживший 52 танка (из 3500, что было у немцев к началу войны) погиб в декабре 1941 года, а "героя" посмертно получил только в 1990-м году при Горбачеве, а Леонид Брежнев, если помните, был четырежды героем Советского Союза!

Кроме того, не можем мы ничего подобного повторить, кроме разгрома нашей армии 1941 года. Две амбициозных программы вооружений 2016 и 2020 года полностью сорваны. Эти власти ничем не лучше Сталина, только воруют больше. Оборонных ученых и инженеров сейчас тоже сажают и держат по тюрьмам наследники тех, кто это делал в 1937-38 годах. Все повторяется. Только союзников в виде Англии и США, которые военной и экономической помощью спасли СССР от поражения в ВОВ у нас больше нет. В реальности без помощи США мы вообще ничего не можем, ни войну выиграть, ни индустриализацию провести, ни даже производить большую часть оборонной техники без импортного сырья и американской микроэлектроники сейчас.

"Можем повторить" в отношении Победы в ВОВ или "импортозамещения" и "новой индустриализации" под американскими санкциями - это глупый трусливый САМООБМАН. Мы со своей 1,7% от мирового долей "застойного" ВВП НИЧЕГО этого сделать НЕ МОЖЕМ. Если Путин и Ко доруководятся до продовольственных карточек (вспоминаем позорный конец брежневского "развитого социализма" в конце 1980-х), тогда без американской продовольственной помощи и прокормить-то население не сможем.

Сейчас Россия не в лучшем состоянии боеготовности, чем был СССР 22 июня 1941 года. Но жлобью это неинтересно, непричастному жлобью интересно носиться с надписями "можем повторить", представляя себя на парадах, а не лежащих в грязи среди трупов своих боевых товарищей на полях сражений ВОВ.

Пора набраться смелости и честности перед собой, отбросить "манию величия с голым задом" и прекратить тягаться с США и ЕС своими 1,7% мирового ВВП со стагнирующей последние 10 лет экономикой, падающими ракетами, горящими самолетами и сорванными планами перевооружения армии.

И НАЧАТЬ наконец работать над повышением уровня жизни в стране и увеличением своей доли в мировом ВВП, созданием новых мирных космических ракет и бытовой техники, а не изображать из последних сил гонку вооружений в виде мультиков про несуществующие ракеты и лживых отчетов министров о процентах современной техники в войсках".