"Самая загадочная вещь, которая произошла с российским государством во время эпидемии, связана с "перчаточным режимом", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"В общественных местах, включая транспорт, жителей Москвы официально обязывают носить не только маски, но и перчатки. За их отсутствие и частным лицам, и организациям вроде торговых точек положены дикие штрафы. В реальности перчатки никто не носит, а их ношение никак не контролируется.

В разгаре пандемии московская мэрия без каких-либо научных оснований обязала граждан носить перчатки, это решение никогда не выполнялось, но никогда не было отменено. Никакого аргумента о том, зачем их нужно носить, предъявлено не было, и даже вся социальная реклама игнорирует этот вопрос, хотя и предписывает гражданам быть в перчатках.

Бюрократическая инерция ("раз уж приняли, то") тут оказалась важнее и здравого смысла, и элементарной прагматики. Люди видят, что власти раздают бессмысленные и невыполняющиеся указания, и столь же небрежно относятся к маскам.

Так московские власти учат горожан презирать закон и правила".