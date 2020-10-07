"Кремлевские медиа и дипломатия постоянно повторяют два тезиса: Германия отказывается выдать материалы об отравлении, медики Омска не нашли следов... В любом сюжете про Навального они подвешивают этот "бэкграунд". "Медики Омска" - это понятно. Но чего хотят добиться в Кремле в отношении Германии?" - задается вопросом политолог и публицист на своей странице в Facebook

"О "восточной политике" в германском обществе разные мнения, но отношение к собственным научно-техническим нормам всем известно. Любой рядовой немец никогда не поверит, что лаборатория бундесвера может кого-то вводить в заблуждение. Она - установила. Это - факт. Немцы читают, что материалы переданы в ОЗХО, это означает, что Россия должна расследовать. Но Россия не расследует. А вместо этого заявляет, что отравление затеяно, чтобы сорвать "Северный поток-2" и начинает в медиа кампанию против Меркель. (см. сегодня "КП", где какой-то бессовестный Эдвард Чесноков ставит заголовок "Меркель помогла украсть 2 млрд евро").

На этом месте возникают очень большие проблемы у всех любителей "восточной политики" и всего "восточного промышленного комитета". Потому что для рядового немца тут просто висит чистый простой факт: "На территории России применена разновидность боевого вещества, не включенная в список ранее зафиксированных веществ - это требует расследования. Не может быть ситуации, при которой расследования нет".

Но - расследования нет. Для немца это странно. Потому что это попирает обе версии, которые подсказывает человеку кантианский чистый разум. Если Навального отравили по приказу Путина, то зачем же его отпустили в Германию, а не забили мотыгами прямо там в Сибири? А если не по приказу Путина, то как же глава государства может не расследовать в такой ситуации, это же акт терроризма с применением запрещенного боевого вещества?!

Встает вопрос: а в чем месседж всего этого? Аргумент "у русских если не забили мотыгами сразу, то дальше все через жопу, криво и абсурдно", конечно, не работает в Германии (это так мы сами о себе можем думать разве что). Идея, что "да, вот недобили и решили - а ладно - пусть едет в Германию, давай сами сорвем "Северный поток-2", санкций себе навешаем, да еще и до кучи окончательно потеряем остатки поддержки в немецком истеблишменте", - это как-то не вмещается в немецкий ум.

Поэтому пока вмещается только такой месседж Кремля: "Мы подтравили Навального и вам высылаем, вы там увидите, что у нас есть новая версия "новичка" - точечного действия. И мы вас всех перетравим".

То есть это - "реально сумасшедшие". (*так думает рядовой немецкий избиратель теперь. С грустью глядя в окно на трубы "Северного потока". По телевизору они видят известную недавнюю фразу Путина: "Поверьте, мы не хотим, чтобы о нас кто-то думал, что мы сумасшедшие с бритвой в руке".А как надо о вас думать? По-моему, это сумасшедший говорит, что у него нет бритвы. Как нет?! Человек с бритвой в горле лежит в Шарите. Лаборатория бундесвера, еще две европейские лаборатории и аналитическая группа ОЗХО говорит немцам: то, что вы видите - это бритва)".