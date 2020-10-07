"Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели, 18-й выпуск ТАСС из "20 вопросов Путину". Не увидев это интервью, невозможно понять, почему засидевшихся в кресле президента так трудно из него выковырнуть", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Выше президента РФ нет никого. Вровень есть один, но он интервью не дает. Да и не видел его никто, даже министр по духовности Кирилл и тот ни разу не видел.

И, вот, ты на самой вершине, один. Внизу мелкие никчемные людишки копошатся, головы вверх задрали, смотрят, слушают, каждое твоё слово как великое откровение ловят.

И, вдруг, находится один такой борзОй, который усомнился в твоей божественной сущности и словно простого смертного спрашивает про семью, про дочерей, про внуков. А ты его прерываешь: "Зря Вы хрюкаете".

И эти, копошащиеся внизу у твоего подножия букашки, восхищенно рукоплещут и радуются: "Вот срезал, так срезал! Крут, до чего ж он у нас крут!"

И ты в очередной раз думаешь: "Вот свезло, так свезло. Как хорошо быть президентом, ни за что и никогда не покину этого кресла".