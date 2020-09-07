"Похищение сегодня в Минске среди бела дня неизвестными членов Координационного совета беларусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - брутальным образом, на мой взгляд, меняет обстановку в Беларуси", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Брутальным - вот почему: если до сегодняшнего дня государство там демонстративно напоминало о своем монопольном праве на насилие в отношении граждан, которые по мнению властей нарушали порядок, то с утра 7 сентября, насилие применяется анонимно, причем, против публичных личностей.

Силовые структуры Беларуси, МВД, Следком, Комитет госконтроля утверждают, что им ничего не известно о похищении. Правда, КГБ отмалчивается...Я согласен с Кириллом Роговым, назвавшим эту тактику Минска проявлением "гибридной войны" с противниками режима Лукашенко.

Но ведь применение насилия по отношению к гражданам со стороны неопознанных людей в черном, к тому же, при уже прозвучавшем предположении, что эти "неопознанные" могут иметь иностранное происхождение, будь то российское или даже украинское, - помните, как Сергей Лавров, рассказывал на днях про "200 экстремистов", прибывших в Беларусь из Украины - ставит вопрос и вовсе драматически: а не превратилась ли Беларусь нынче в failed state - несостоявшееся государство?

Ведь одним из определений failed state в политологии является неспособность властей контролировать ситуацию в своей стране, в частности, утрата государством монополии на насилие. Официальное признание белорусских силовиков в том, что похищение Колесниковой и ее коллег не их рук дело - может служить подтверждением этому.

А раз так, то логическое развитие этой драмы приводит к следующему этапу ее развития - введение внешнего управления в Беларуси. Как это будет называться, вопрос геополитики или, если хотите, стилистики, - аншлюс, аннексия, а может быть, оказание "братской помощи" в рамках Союзного государства.

Похищение в Минске может оказаться неким casus belli к резкому слому политики Москвы по отношению к Лукашенко. До сих пор могло казаться, что здесь ведут дело к тому, чтобы каким-то образом подтолкнуть Лукашенко к регистрации движения "Вместе" во главе с сидящим в Минском СИЗО банкиром Виктором Бабарико и его соратницей Марией Колесниковой, чтобы предложить это движение в качестве стороны переговоров с властью в Минске. И одновременно внести раскол в ряды оппозиции и порушить связку группы Бабарико с группой Тихановской, которую считают в Москве прозападной, а следовательно, антироссийской.

Исчезновение Колесниковой, возможно, подрывает эти планы. Фактически же оно выглядит "выстрелом в ногу", произведенным самим лукашенковским режимом.Когда на этой неделе в Путин в Ново-Огарево будет слушать Лукашенко, гостю будет уже не до баек про перехваченный разговор Ника и Майка, - Саша уже не "крепкий орешек". Впрочем, еще и не картофель".