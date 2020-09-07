"Простой секрет обаяния лжи. Ложь непрезентабельна и убога, когда лжец ее стесняется. Его неуверенность убеждает нас, что наше представление о реальности, мотивах и логиках поступков релевантно и непротиворечиво. Но если лжец относится к лжи не как к вынужденному отступлению от порядка вещей, а как к доблести и достижению, то это, напротив, повергает нормального человека в состояние неуверенности. Ибо подрывает его собственную внутреннюю убежденность в аномальности прямой лжи. Тогда нормальный человек переворачивает нормальные представления о причинности и мотивах, чтобы восстановить свою внутреннюю убежденность в фундаментальной аномальности лжи. Переживает своего рода "стокгольмский синдром лжи", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Вот, к примеру, Песков говорит: "российским властям невыгодно отравление Навального". И мы видим, как многие люди начинают рассуждать: да, действительно, невыгодно. Хотя Песков даже не утруждает себя аргументацией, эти благородные люди начинают сами ее за него придумывать.

Но, постойте. Если говорить о нормальных причинности и мотивациях, то российским властям, безусловно, ВЫГОДНО отравление Навального. Навальный открыто боролся с российскими властями. Он боролся с фальсификациями выборов, благодаря которым эти власти еще числятся властями. Он разоблачал их коррупцию. Он устраивал митинги и старался помешать им проворачивать их комбинации.

И это естественная логика, которая немедленно пришла в голову всем. В том числе и тем, кто, послушав Пескова, теперь пытается самостоятельно реконструировать его аргументы. И она состоит в том, что Навальный мешал российским властям, и потому его отравление им ВЫГОДНО.

Те, кто пытается быть большим Песковым, чем сам Песков, обычно имеют в виду, что имиджевые издержки подозрений в отравлении Навального превышают для российских властей выгоды самого отравления.

Но тут надо заметить, что российские власти подозреваются также в причастности к убийству Анны Политковской, Бориса Немцова, Литвиненко, Скрипалей. Все это им было невыгодно, потому что издержки этих подозрений превышали выгоды от этих убийств (и такая аргументация всякий раз звучала).

Но тогда возникает вопрос: а кто же эта таинственная инстанция или инстанции, которым постоянно выгодно то, что невыгодно российским властям? Пусть уже российские власти представят нам какую-нибудь версию. Да, в прошлые времена она была: это Борис Березовский. Но с тех пор как сам он, скажем правду, внезапно и нетривиально умер, на этой версии не решаются настаивать даже российские власти.

Да, у Навального было много врагов. Шойгу, Медведев, Собянин, Сечин, Золотов, Усманов, еще другие люди, так же как и перечисленные отчасти входящие в понятие "российские власти". (Потому что боролся-то Навальный не с Шойгу, Золотовым и Усмановым, а с "российскими властями".) Так кто из них раздобыл из секретной лаборатории "новичок" и отравил им Навального?

Если он сделал это вопреки интересам "российских властей", то пусть они уже отделят его от себя и предъявят его нам как нечто отдельное от понятия "российские власти". А если они не могут этого сделать, то наше естественное, спонтанное предположение, что отравление Навального организовали "российские власти", остается единственно справедливым и логичным.

Давайте проведем уже всероссийское расследование вопроса, где начинаются и кончаются "российские власти" и кто убийца? Ведь из любого детектива известно, что пока он не найден, он будет продолжать убивать. Так что пора уже прекратить играть в эти страшные "десять негритят".