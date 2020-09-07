"Самое удивительное в реакции на отравление Навального - это отсутствие реакции. Ну то есть слабые телодвижения есть: понятно, что Кремль в глухой несознанке, как с "Боингом" ("а вы докажите"), МИД гремит кастрюлями, на арену выпущены старые шуты Рошаль с Познером - котелок пропаганды что-то привычно варит, булькает и чавкает. Но общество, оппозиция, Запад на удивление спокойны: эка невидаль, покусились на убийство главного российского оппозиционера, это совершенно в порядке вещей, он сам давно нарывался, business as usual, проходим дальше", - пишет в Facebook профессор НИУ ВШЭ.

"Пять лет назад убийство Немцова было взрывом вакуумной бомбы, Кремль замер, Путин исчез на две недели, на улицы вышли десятки тысяч, а сейчас - тишина. При этом Навальный на сегодня, при всем уважении к Немцову и признании масштаба его личности - гораздо более крупная политическая фигура, человек-СМИ, человек-институт (мощная региональная организация), человек-политика, единственный в России человек, соразмерный Путину, имя которого власть суеверно боится произносить вслух. Для многих существование Навального было маркером условной приемлемости режима и жизни в России (не убит, не посажен - значит, еще можно жить). И вот он лишь случайно, по тупости исполнителей, не убит, уже три недели в коме, неизвестно, в каком состоянии вернется к жизни, вернется ли в Россию и в политику, то есть упали все красные флажки - и все молчат.

Да что Немцов, 2015-й это далекое прошлое, не далее как год назад все выходили за Голунова (до сих пор у многих аватарки!), и против фальсификаций на, смешно сказать, выборах в Мосгордуму. Вы только вдумайтесь: люди шли под дубинки ОМОНа и Росгвардии за Мосгордуму! И те же люди год спустя молча принимают обнуление Конституции, несменяемого президента, голосование на пеньках и теперь покушение на убийство и нейтрализацию Навального. За этот год произошла ползучая, но оттого еще более страшная нормализация политического террора. То есть он был всегда, но вызывал хоть какой-то протест, а теперь все молча признают, что такова новая норма: пытки, убийства, отравления, фабрикация дел. "Сами виноваты". "Не надо высовываться". И я не знаю, чего здесь больше - равнодушия, страха, бессилия, оцепенения... читайте историю всех тоталитарных режимов 20 века, живем, как в хрестоматии.

И вот уже в новостях, между делом, пятой строкой - в Красноярске раскрыли террористическую организацию 14-15-летних школьников, планировали взрывы в школах и убийства одноклассников, уже дают признательные показания, и после "Сети"* и "Нового величия" мы понимаем, что это уже норма, рутина 2020-го. Что дальше? Дело о подкопе под Кремль? Вредители на производстве? Врачи-убийцы? Агенты японской и финской разведки? Впрочем, чешский шпион у нас уже есть, только что продлили арест на три месяца.

Не Навальный в коме, а мы все".