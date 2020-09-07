"Обсуждение реакции Меркель на Навального сводится в основном к тем санкциям, которые может наложить ЕС на Россию. Глобальные санкции, особенно ограничение на технологические поставки, в долгосрочной перспективе конечно же влияют, но в краткосрочной у них есть оборотная сторона. Простые граждане страдают не меньше, чем правящая верхушка", - пишет финансист на своей странице в Facebook.

"Что кроме санкций ЕС мог бы сделать, если уж вы решили серьезно разговаривать с Путиным.

I. Продолжение реформ и борьба с коррупцией в балтийских государствах, Румынии и Болгарии. Ускоренная евроинтеграция стран бывшей Югославии. МИД РФ сделал подарочек, так что даже Сербия поняла, что от России ничего хорошего не дождаться.

II. Особое внимание необходимо уделить Украине. Чтобы в России было понятно многим, как свобода, демократия и борьба с коррупцией может помочь обычным людям.

III. Не забыть и про коррупцию в странах "старой" Европы. Очевидно, что все активы, которых очень и очень много, приобретенных PEP (politically expoced person) приобретены с нарушениями ваших же процедур. Мне кажется, Навальный был бы очень рад, зная, что его расследования привели к борьбе с коррупционерами из России и с европейской стороны. Возможно, необходимо ужесточить законы и, например, ограничить любые капитальные переводы от PEP из стран, которые не ратифицировали 20 статью конвенции ООН о "незаконном обогащении" суммой, например, в 20 тысяч евро.

IV. Гуманитарные программы для граждан России, в первую очередь образовательные. Если 10 лет назад для них было необходимо физическое присутствие, то с развитием онлайна это совсем не обязательно. Это могут быть гранты на изучение языков и прохождения обучения в public administration. Может быть, даже создание настоящего университета, зачисление которого происходит в том числе и по результатам ЕГЭ.

V. Сделайте, пожалуйста, перевод на основные европейские языки фильмов Навального о коррупции в России на самом высоком уровне. "Он вам не Димон" и про империю Чаек.

Ну и наконец, мне просто интересно, сколько немцев знает, чем сейчас занимается предыдущий канцлер Герхард Шредер".