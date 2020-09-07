"Все в ленте отчего-то полны раздражения из-за каких-то глупых заявлений Марии Захаровой. Мне эти возмущения малопонятны. Ибо они исходят из запроса на феномен сферических взвешенных и объективных спикеров в вакууме", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

"Захарова никогда не претендовала на приверженность этому подходу, позиционируя себя как символ переосмысления отношения к дипломатии. Ее трансформации от места поиска общих смыслов и ноток между двумя странами к месту, к способу обеспечения присутствия страны в мировой повестке.

Такое присутствие крайне сложно было бы достигать (тем более ежедневно) за счет кругозора, такта, деликатности, демонстрации способности смотреть с партнером в одном направления. Ведь все это сегодня рассматривается как признак скучности, слабости или, не дай бог, ориентации на рациональный результат. Такое давно не носят, кто сегодня будет такое читать, пересказывать, обсуждать, фейсбучить, троллить?

Не требуйте невозможного от людей. Особенно от тех, которые такое невозможное никому не обещали".