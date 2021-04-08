"Вообще-то у меня нет мысли делать борьбу с дискриминацией какой-то принципиальной темой. Моя борьба с ней продиктована сугубо прагматическими нуждами науки и образования (с которыми я сталкиваюсь в работе) - дискриминация по гендерному, половому, сексуальному, этническому и т.п. признаку - это всегда конкретный ущерб качеству науки и образования. А на высоком, глубоком уровне о вреде дискриминации пусть пишут другие - многие пишут куда лучше и точнее меня", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"Вопросы дискриминации - сложная вещь, реально. Например, те же квоты для женщин или меньшинств - это, конечно, лекарство с сильными побочными эффектами. Кто использует такие лекарства, меня поймет. Как химотерапия, которая убивает раковые клетки, а также все остальные - просто раковые слабее, и их она убивает чуть раньше. Но тебя тошнит, выпадают волосы, еле ходишь и ненавидишь весь мир.

Кто же спорит, что квоты - это лекарство типа этого. Помогает от болезни и наносит много вреда организму. Если кто-то думает, что она знает простой ответ на вопрос "как бороться с дискриминацией?", то она наверняка ошибается.

Например, следующий дурацкий аргумент всплывает все время. Посмотрите, сколько женщин среди великих математиков, а сколько мужчин! (Женщин значительно меньше.) Сколько чернокожих великих математиков! (Значительно меньше, чем белых.) Сколько женщин среди 100 лучших гроссмейстеров и т.п. Сколько африканцев...

А теперь посмотрите как отлично звучит этот же самый аргумент про русских в 1700 году. Представьте, кто-то говорит: "Русские просто генетически не приспособлены к математике. Они отстают на полторы тысячи лет от Европы. Среди 100 лучших математиков русских ноль. У них и ни одного университета нет." И все правда - в Европе, тем временем, уже дифференциальное и интегральное исчисление. А тут вообще 0 среди 100 лучших. То же самое, в 1700 году и про евреев можно сказать. И заключить с умным видом, что дело в "генетической неприспособленности"...

И? Были русские "генетически неприспособлены", а приехали Эйлер с Бернулли и научились, а еще через 100 лет стали одним из мировых математических центров. Параллель ясна - что-то может казаться "генетическим" и не иметь к этому никакого отношения. А иметь отношение только к условиям обитания и поведению. И поменяться быстро".