"Те, кто полагают, что День Холокоста имеет отношение только к евреям, ошибаются. Расчеловечивание любой нации может случиться, в историческом смысле, мгновенно. И на направлении удара может оказаться любая нация или социальная группа, или религиозная", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"Армянский геноцид, уничтожение народности тутси или боснийских мусульман, или дворян, или протестантов, или геев... Щелчок, отключение мозга - и вот уже массы правильных людей радостно бегут убивать каких-то других, неправильных. На тысячи счет в истории человечества шел часто, с Гитлером пошел на миллионы. Прогресс, знаете ли, новые технологии... А еще - эта мысль пришла мне в голову не так давно... Почему так страшно думать о Холокосте? Потому что это будут делать с тобой твои соседи. Не пришельцы, не какие-то специальные злодеи и даже не оккупанты, по преимуществу. Это будут делать обычные люди, которым почему-то будет разрешено творить зло. Просто сменится норма, и готово дело. А обычный человек всегда встраивается в текущую общественную норму. Потом будет пожимать плечами: все так делали, что я-то? Поэтому надо держаться подальше от масс и массового сознания. Заведи себе свой мозг - и думай сам. Сложно, да. Но гораздо безопаснее. Как минимум, в интеллектуальном отношении".