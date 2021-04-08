"В своей ленте я вижу множество постов, посвященных Алексею Навальному. Это искренние и эмоциональные посты. И это заставляет меня задуматься о машинерии политического", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"В политическом смысле они выглядят слабыми, вымученными и пораженческими. В политике имеют значение коллективные эмоции, которые проявляют себя в решимости совместных действий. Индивидуальные эмоции не важны и свидетельствуют только об отсутствии решимости коллективных действий. Не важно, как эти действия оркестрованы и оформлены. Но это коллективные действия, демонстрирующие коллективную решимость.

Ну, например, - что угодно. Если бы те люди, которые возмущены всеми этими дерьмотанцами вокруг голодовки Навального, записали бы простое видео, ну, скажем 500 человек: приготовили бы курицу и произнесли текст: "Владимир Владимирович, вот это курица, не хуже, чем та, которую приготовил начальник колонии в Коврове в бараке голодающего Алексея Навального, приглашаю вас ее попробовать". То это было бы политическое событие. А эмоциональный пост: "как так можно?" - обнажает его отсутствие.

Я очень уважаю людей, которые пишут об этом, и полностью солидарен с ними. Но я не могу не думать о жестких законах политической машинерии. Их важно понимать".